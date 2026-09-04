Irene Savio / Patricio Ortiz

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Irene Savio, corresponsal de EL PERIÓDICO en Roma, analiza la 'era Meloni' en Italia

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se ha convertido en el más longevo de la república italiana con 1.413 días consecutivos en el poder, un insólito hito de estabilidad en una democracia jalonada de volatilidad y turbulencias. En el poder desde octubre de 2022, la primera mujer en dirigir un Gobierno en Italia ha superado el récord de Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005), si bien 'Il Cavaliere' mantiene la marca del gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas.

Irene Savio, corresponsal de EL PERIÓDICO en Roma, analiza la 'era Meloni'.