Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania para reavivar las conversaciones de paz

Steve Witkoff y Jared Kushner, los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajarán esta semana a Moscú y Kiev con el objetivo de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, reveló este viernes el diario The New York Times.

Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Kushner, yerno de Trump, se reunirán este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que será el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.

El viaje lleva varias semanas negociándose, según fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, que detallaron que Washington quiere que Ucrania y Rusia detengan temporalmente sus ataques mientras los emisarios estadounidenses se encuentren en la región.