Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
suceso AlziraAlerta naranja ValenciaRiesgo rojo y naranja calor ValenciaSanidad valencianaComedores escolaresSuciedad ValènciaAgresión sexual Valencia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El motor de riego de la caseta en la que ha fallecido la menor de Alzira es de 1912
  2. El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
  3. Medio Ambiente limpiará 75 hectáreas de caña invasora para mejorar el drenaje del Magro en la Ribera y evitar inundaciones
  4. Los monitores de comedor denuncian el desembarco de multinacionales: “Bajan precios y, con ello, salarios y calidad”
  5. Mompó carga contra Morant: 'Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada
  6. Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
  7. Aemet activa la alerta amarilla por calor en Valencia y señala los puntos donde se esperan hasta 38 grados
  8. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor

Fin a la angustia en Carcaixent tras el hallazgo de la última adolescente desaparecida

Fin a la angustia en Carcaixent tras el hallazgo de la última adolescente desaparecida

El triunfo de la nostalgia 'salva' a La Oreja de Van Gogh en València

El triunfo de la nostalgia 'salva' a La Oreja de Van Gogh en València

David Céspedes, experto en longevidad: "No todas las alternativas a la leche son iguales"

David Céspedes, experto en longevidad: "No todas las alternativas a la leche son iguales"

Roban de madrugada en una farmacia de la playa de Tavernes de la Valldigna

Roban de madrugada en una farmacia de la playa de Tavernes de la Valldigna

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable

Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable

¿Por qué dormimos peor con calor? Recomendaciones para mejorar el sueño

¿Por qué dormimos peor con calor? Recomendaciones para mejorar el sueño

El éxito de la líder de la extrema derecha sacude Australia

El éxito de la líder de la extrema derecha sacude Australia
Tracking Pixel Contents