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Un avión de carga de Amazon se estrella en el aeropuerto de Miami

El avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico

Avión en el Aeropuerto de Miami.

Avión en el Aeropuerto de Miami. / EFE

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EFE

Nueva York

Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La FAA indicó en su perfil de X que el accidente se produjo alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

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