Estados Unidos
Un avión de carga de Amazon se estrella en el aeropuerto de Miami
El avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Nueva York
Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
La FAA indicó en su perfil de X que el accidente se produjo alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.
- Viviendas de lujo conviven junto al desarrollismo urbano sesentero de València sin solución de continuidad
- Pérez Galdós reabrirá desde el lunes sus 4 carriles tras desviar 34.000 coches al mes
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Valencia CF - FC Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
- València archiva una multa de 20.000 euros a un bloque de apartamentos por falta de competencia
- Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas
- Las dificultades económicas elevan las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'El sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido