Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Dénia'Sopar a la fresca'El tiempo en ValenciaPremio Lotería NacionalObras ValènciaFarmear aura València
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

El ministro de Seguridad Nacional israelí presenta un plan para expulsar a 1,86 millones de personas de Gaza en 7 años

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viviendas de lujo conviven junto al desarrollismo urbano sesentero de València sin solución de continuidad
  2. Pérez Galdós reabrirá desde el lunes sus 4 carriles tras desviar 34.000 coches al mes
  3. El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
  4. València archiva una multa de 20.000 euros a un bloque de apartamentos por falta de competencia
  5. Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas
  6. Las dificultades económicas elevan las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'El sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido
  8. El lince conquista nuevos territorios en la Comunitat Valenciana: avistamientos en Requena-Utiel

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

¿Por qué los españoles vivimos más?

¿Por qué los españoles vivimos más?

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

La playa de la Fustera de Benissa vive la gran fiesta del cine

La playa de la Fustera de Benissa vive la gran fiesta del cine

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra

Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra
Tracking Pixel Contents