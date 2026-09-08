Francia vuelve a sufrir un robo de arte en el Museo Renoir

Francia revive el trauma del atraco en el Louvre casi un año después. Dos ladrones robaron este martes “cuatro obras de arte” del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia. Los hombres entraron de madrugada al museo, cuando se encontraba cerrado al público, y sustrajeron cinco obras, de las cuales una la abandonaron en su huída, según informó el alcalde de la ciudad.

"Al ser captados por las cámaras de videoprotección de la ciudad, los dos individuos se dieron a la fuga y abandonaron mientras huían uno de los cuadros robados", indicó Bryan Masson en un comunicado. Horas después de que el robo trascendiera a los medios, el alcalde anunció que las autoridades habían recuperado otros dos de los cuatro cuadros que seguían en paradero desconocido. Las obras fueron localizadas abandonadas a poca distancia del museo.

La policía ya ha abierto una investigación y trata de encontrar alguna pista que les lleve hasta los criminales, sobre todo, permitan localizar las dos obras que todavía permanecen desaparecidas. Se estima que el botín tiene un valor conjunto de entre 9 y 10 millones de dólares.

El museo, situado cerca de Niza, fue creado en 1960 y se trata de la última casa en la que vivió el artista Pierre-Auguste Renoir. Además de sus obras, también el museo cuenta con el mobiliario original, objetos y otros artículos que pertenecieron al pintor, incluído su caballete y su silla de ruedas.

Este robo vuelve a poner a las autoridades francesas en la diana, después de meses de varios sucesos similares en distintos museos del país. El más sonado y el que muchos creen que sirvió como precedente para los siguientes fue el atraco en el Louvre, hace casi un año. El hurto sigue generando polémica, especialmente, porque ocho de las joyas de la Corona de Francia sustraídas, siguen sin aparecer.

A principios de julio, el museo Lalique, al norte de Estrasburgo, también fue víctima de un robo, en el que se sustrajeron varias piezas de joyería valoradas en más de 4,5 millones de euros que siguen sin recuperarse. A finales de ese mismo mes, Francia volvió a vivir otro. Esta vez unos ladrones robaron a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, que data de la época celta, en otro museo en la región de Borgoña (noreste).

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Ante esta ola de crímenes contra el patrimonio francés, el Ministerio de Cultura lanzó este verano un plan de 33 medidas, entre las que se recomienda retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas. Se trata de "poner a salvo (...) los objetos más vulnerables a la espera de que se garantice la seguridad de su exposición", explicó en un comunicado del ministerio.