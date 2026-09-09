Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio PolopAviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de GallineraValencia CF
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Teherán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz

Imagen de los controles iraníes en el estrecho de Ormuz.

Imagen de los controles iraníes en el estrecho de Ormuz. / HASAN SHIRVANI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

La crisis de Ceuta centra un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso

La crisis de Ceuta centra un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista

Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista

Solo la mitad de los 28 nuevos centros educativos para el curso 2026-2027 estará lista en septiembre

Solo la mitad de los 28 nuevos centros educativos para el curso 2026-2027 estará lista en septiembre

Casi 170 personas optan en Sagunt a tres plazas de trabajo social

Casi 170 personas optan en Sagunt a tres plazas de trabajo social
Tracking Pixel Contents