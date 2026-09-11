La guerra en Oriente Medio pone a prueba la cohesión de los BRICS

La India acoge este fin de semana la cumbre de los BRICS con las guerras en Ucrania y Oriente Medio subrayadas en el orden del día y la certeza de que la ampliación de la organización acrecienta su influencia tanto como dificulta su cohesión. En Nueva Delhi, engalanada ya para un evento que subraya su acentuado rol en la geopolítica, tendrán que sudar los líderes para firmar una declaración que contente a Teherán y Abu Dhabi. Será la primera visita a la India del presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Tan relevantes como la postura sobre Oriente Medio son las reuniones bilaterales que mantendrá Narendra Modi, el ultranacionalista primer ministro indio, con su homólogo chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin. "Uno debe entablar debate y amistad solo con los virtuosos, y nada en absoluto con los no virtuosos", ha dicho Modi este viernes en un mensaje en sánscrito, sin aclarar a quién se refería por los segundos.

En la India coincidirá Irán, miembro de los BRICS desde 2024, con Emiratos Árabes Unidos, socio militar de Washington atacado por Teherán, y Egipto, también bajo el paraguas de Defensa estadounidense. Esas diferencias tienen un "impacto negativo" en la organización, ha reconocido el Kremlin. Los ministros de Exteriores de los BRICS no pudieron en mayo pactar un redactado sobre la guerra en Irán. A principios de este mes, sin embargo, sí salió un escrito conjunto de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) firmado por Narendra Modi, Xi, Putin y Pezeshkian, en el que condenaban la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán y las sanciones. Un acuerdo este domingo en Delhi no transformará el panorama geopolítico pero sí mostrará la unidad frente al bloque occidental.

Los BRICS nacieron en 2010 como un foro para las principales economías emergentes --Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-- que pretendían una mayor influencia en las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial. China se desvive por ampliarla y vigorizarla, junto a la OCS, como alternativas a la arquitectura tradicional. La incorporación de Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos e Indonesia en los últimos años refleja la voluntad de involucrar al Sur Global. Los BRICS cuentan ya con la mitad de la población global y casi el 40% del PIB mundial. Arabia Saudí no ha aceptado la membresía plena pero su ministro de Asuntos Exteriores, Faisal bin Farhan Al Saud, asistirá a la reunión de Delhi.

Equilibrios de la India

El papel de la India es delicado. Mantiene relaciones amistosas con Irán e Israel mientras lidia con las embestidas comerciales y políticas de Estados Unidos. No hubiera regateado la crisis energética generada por el cierre del estrecho de Ormuz sin el suministro de Rusia, uno de sus socios estratégicos más importantes. Este viernes se reunirá Modi con Putin, que ya había visitado India en diciembre del pasado año. También en la guerra de Ucrania ejerce India de funambulista. Su ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, recibió este mes en Kiev del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el agradecimiento "por su compromiso por poner fin a esta guerra injusta".

Xi, en cambio, no visitaba su rival continental desde 2019. Un año después se pegaron soldados chinos e indios con piedras, barras de metal y maderos claveteados en un fronterizo valle himaláyico. Aquella concesión artesanal de dos potencias nucleares costó decenas de muertos y la salud de las relaciones. Es este el paso más decidido de Xi en el proceso de deshielo que también ha incluido en los últimos meses el compromiso por desmilitarizar la frontera y la restauración gradual de vuelos, visados y contactos de alto nivel.

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India se lanzó a los brazos chinos tras los criminales aranceles estadounidenses del 50% por comprar petróleo ruso. Trump consiguió que ambos países superaran desacuerdos y desconfianzas estructurales. Pekín le afea a Nueva Delhi que integre el Quad, una alianza de seguridad de Estados Unidos, Australia y Japón con la indisimulada misión de socavarla. A la India le inquietan los lazos estrechos de China con Pakistán, su enemigo regional, y especialmente sus ventas de armamento. También les separa el comercio, con la India intentando aprovecharse de la deslocalización de fábricas de China o prohibiendo aplicaciones como Tiktok.