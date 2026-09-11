Marco Rubio concluye su gira por Colombia, Ecuador y Perú con acuerdos económicos y de cooperación para luchar contra el narcotráfico

"El Hemisferio Occidental es una prioridad para esta Administración, no una prioridad retórica, ni simbólica, ni ceremonial, sino una prioridad real. Por eso he viajado extensamente por la región". El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, repitió en Colombia, Ecuador y Perú, la regla de oro de Donald Trump al sur del Río Bravo. "La geografía es una realidad. Lo que ocurre en este hemisferio nos afecta directamente". Rubio es quizá el más elocuente traductor de la actualización de la Doctrina Monroe que hizo el multimillonario republicano. "No estamos haciendo ningún favor a nadie. Nuestra participación en la región no es un favor; es esencial para nuestra propia seguridad, para nuestra propia prosperidad y para nuestro propio bienestar en los Estados Unidos de América".

Rubio comenzó su periplo por Colombia. El aterrizaje en Barranquilla supuso el restablecimiento de la asociación histórica entre Washington y Bogotá, apenas interrumpida por cuatro años de un Gobierno de izquierdas. El responsable de la diplomacia trumpista y su anfitrión, Abelardo de la Espriella, hablaron de un "renacer" de los vínculos. "No hay un latino en el mundo que no se sienta representado por Marco Rubio", dijo el ultraderechista colombiano, orgulloso portador de un pasaporte de EEUU. "Este Gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que vivieron. Tienen que arreglar los errores de cuatro años, más un desastre natural. Existen nuevas oportunidades de crear prosperidad para el pueblo colombiano", respondió el visitante, y por "arreglar" se entendió de inmediato un alineamiento completo en cuestiones de seguridad, que podrían incluir la instalación de una base militar, el narcotráfico y los aranceles, pero también, una petición expresa de Rubio de frenar el avance de las empresas chinas en Colombia, algo que también le preocupa a Washington en lo que respecta a Ecuador y Perú. El secretario de Estado y De la Espriella suscribieron acuerdos en asuntos tan diversos como la energía nuclear y las tierras raras. Al portal La silla vacía le llamó la atención la falta de información de ambos gobiernos en esos asuntos. Más allá de los silencios surge una evidencia: Colombia posee níquel, coltán, magnesio y tungsteno. "Son claves en la fabricación de componentes tecnológicos como baterías y chips". Para el diario bogotano El Espectador, la visita de Rubio fue relevante, "no por la foto, ni por la anécdota de la boda (compartida) en Florida, ni por la comida en la casa del presidente". El secretario de Estado vino a confirmar el interés estratégico de Trump. "El narcotráfico financia al Clan del Golfo, a las disidencias y al ELN. Combatirlo con inteligencia, radares y drones estadounidenses es sensato. Rechazar esa cooperación por dogma antiimperialista es ignorar que el problema también es nuestro".

El paso por Quito

Como si se tratara de un mantra, Rubio repitió las mismas ideas en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa le otorgó la Orden Nacional al mérito en el grado de gran cruz, una distinción inusual que confirma la importancia que tiene para los Gobiernos de ultraderecha de la región la figura del secretario de Estado. No solo por el cargo que ostenta sino aquel que podría ostentar si mantiene sus aspiraciones de suceder a Trump. Noboa agradeció el papel que ha desempeñado Rubio para intensificar la cooperación de Estados Unidos en la "guerra" que el hijo del principal magnate ecuatoriano dice librar contra el crimen organizado, aunque las cifras no lo acompañan, en especial en lo que respecta a la cantidad de asesinatos perpetrados este año entre enero y julio: 4.882. Para no ser menos que De la Esppriella, su colega Noboa, nacido en Miami, tampoco ahorró amabilidades. Su Gobierno, dijo, está "plenamente comprometido" junto con EEUU en "cuidar y preservar la cultura del continente americano, salvando sus valores y dando paz no solo para Estados Unidos sino para toda la región, con la misma fuerza y convicción". Y agradeció la cooperación militar para enfrentar a las bandas narcotraficantes. La visita de Rubio coincidió con la campaña de bombardeos norteamericanos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, por supuestamente transportar drogas que trafican Los Choneros, el principal grupo criminal al que Washington tachó de "terrorista", al igual que Los Lobos y Chone Killers. Dos aeronaves norteamericanas han participado además en un operativo en el enclave de minería ilegal del Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana.

Encuentro con Fujimori

Al llegar a Perú, Rubio celebró este jueves la incorporación de ese país al "Escudo de las Américas" que también integran Ecuador y Colombia. "La gente habla del Escudo de las Américas. Estoy muy orgulloso de él. Habrá más iniciativas como esa en múltiples ámbitos en los que podamos trabajar juntos. Pero para esta Administración, este hemisferio es una prioridad, y ustedes seguirán viéndolo demostrado una y otra y otra vez". Keiko Fujimori, educada en una universidad de EEUU antes de ser Primera Dama de Alberto Fujimori, no se privó de ensalzar la figura del visitante y los beneficios de participar de la entente. "Hace algunos días se pudo lograr la captura de un delincuente de la banda criminal 'Los Pulpos'. Y este se encontraba en Bolivia. Esta información nos llegó a través del FBI. Y pudo la Policía boliviana y la Policía peruana actuar en conjunto". Y añadió: "Saludamos la decisión política de Donald Trump de mirar a Latinoamérica". Fujimori aprovechó su presencia para redoblar una petición al Congreso: facultades especiales que le permitan gobernar por decreto, no solo para combatir la inseguridad sino llevar adelante su programa político y económico.

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De haber viajado a Chile o Argentina, Rubio se habría encontrado con los mismos halagos de José Antonio Kast y Javier Milei. Lo mismo habría sucedido en Paraguay y Bolivia. Es una incógnita que podría decir la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, teniendo en cuenta la velocidad con la cual Venezuela se ha articulado con los intereses de la Casa Blanca. La única piedra en el zapato de Trump en Sudamérica es Brasil, y lo seguirá siendo si Luiz Inacio Lula da Silva es reelegido en los comicios presidenciales de octubre.