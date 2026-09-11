El Parlamento británico entierra la ley de muerte asistida pese al apoyo mayoritario de la población

El Parlamento británico ha enterrado definitivamente el proyecto de ley de muerte asistida en Inglaterra y Gales tras casi dos años de tensos debates y ajustadas votaciones. Los diputados de la Cámara de los Comunes han rechazado el texto este viernes con 270 votos a favor y 286 en contra, un resultado que ha supuesto un jarro de agua fría para sus defensores y que va en contra del sentir mayoritario de la población, que se ha posicionado claramente a favor.

La norma contemplaba la muerte asistida para las personas mayores de edad con una enfermedad terminal y con un pronóstico de vida inferior a los seis meses. Para ser elegibles, los pacientes debían firmar dos declaraciones independientes expresando su voluntad; contar con la valoración positiva de dos médicos; y ser examinados por un comité de expertos, formado por un psiquiatra, un jurista y un trabajador social.

El proyecto era prácticamente idéntico al que aprobó la Cámara de los Comunes el año pasado. Un texto que no llegó a entrar en vigor debido a la presentación de más de un millar de enmiendas por parte de unos pocos miembros de la Cámara de los Lores, las cuales retrasaron su tramitación e impidieron que fuese refrendada antes del fin del año parlamentario. Los partidarios de la norma acusaron entonces a los Lores de filibusterismo y prometieron volver a presentar el proyecto de nuevo.

Proyecto fallido

La diputada laborista Lauren Edwards, impulsora del nuevo texto, ha asegurado que los británicos no entenderán por qué el proyecto no ha salido adelante, ya que una minoría de la Cámara de los Lores utilizó “artimañas procedimentales” para bloquearlo en la tramitación anterior. Según una encuesta del centro demoscópico YouGov, realizada el pasado enero, un 75% de los británicos sostienen que la muerte asistida debería ser legal, frente a un 14% que opina lo contrario. Pero lo cierto es que la norma no ha logrado aglutinar esta vez al mismo número de diputados: hasta 314 se posicionaron a favor en la votación del año pasado, 44 más que en esta ocasión.

El cambio de primer ministro tampoco ha ayudado a los defensores del proyecto. El actual líder laborista, Andy Burnham, ha mostrado una posición más ambigua que su predecesor, Keir Starmer, quien votó a favor en las dos votaciones anteriores. “Creo que primero hay que resolver una cuestión, y es la financiación de los cuidados paliativos y la asistencia social”, aseguró Burnham, católico practicante, cuando se le preguntó por su postura el pasado julio.

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Esta es la tercera vez que el Parlamento británico trata de aprobar la muerte asistida en las últimas tres décadas, tras dos intentos fallidos en 1997 y en 2015. Todo apunta a que el proyecto quedará en un cajón hasta dentro de unos años, pero sus defensores se han mostrado confiados sobre su aprobación en el futuro. “La muerte asistida llegará a este país, como ya está ocurriendo en todo el mundo, pero no lo suficientemente pronto”, ha asegurado Edwards. “El Parlamento ha fallado hoy. Se retomará el tema, como debe ser, porque la ley tal y como está ahora es sencillamente demasiado cruel e injusta como para permitir que se mantenga”.