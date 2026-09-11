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Rusia advierte a Lituania que si despliega armas nucleares se pondrá "en el punto de mira" del arsenal atómico del Kremlin

El Parlamento del país báltico tiene previsto aprobar próximamente una enmienda a la Constitución para eliminar la prohibición al emplazamiento de este tipo de armamento en su territorio

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. / VLADIMIR SMIRNOV / KREMLIN / DPA

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EFE

Moscú

Si Lituania emplaza en su territorio armas nucleares se convertirá en objetivo de las Fuerzas Estratégicas de Rusia, advirtió este viernes el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la disposición de la nación báltica a eliminar de su Constitución la prohibición del emplazamiento de estas armas. "Si en este territorio aparecen armas nucleares dirigidas en contra nuestra, correspondientemente el territorio del país estará en el punto de mira de nuestras armas nucleares", aseveró en declaraciones a la televisión pública rusa.

La víspera el presidente del Parlamento lituano, Juozas Olekas, informó que el legislativo de este país tiene previsto aprobar próximamente una enmienda a la Constitución para eliminar la prohibición al emplazamiento en Lituania de armas de exterminio en masa en su territorio. "Los calendarios y plazos legislativos previstos probablemente nos obliguen a prolongar ligeramente el periodo de sesiones de otoño para poder aprobar este artículo concreto de la Constitución", declaró Olekas en una reunión de los líderes de los grupos parlamentarios, según el medio digital LRT.lt. Según indicó, es probable que el periodo de sesiones de otoño deba extenderse hasta el 13 de enero de 2027. Anterirmente Olekas había argumentado que este artículo de la Constitución ya no responde "a las realidades geopolíticas".

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"Grave vuelta de tuerca"

Peskov señaló que esta decisión "era algo previsible". "Se convertirá en una grave vuelta de tuerca en la escalada de las tensiones, ya que si usted emplaza en su territorio armas nucleares, estas están dirigidas contra alguien. Es evidente que estas armas no estarán dirigidas en contra de Occidente. Estarán dirigidas al este, es decir, contra nosotros", dijo.

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