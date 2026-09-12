Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

Las primeras palabras de Maria Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, sobre la crisis migratoria de Ceuta pronunciadas a las pocas horas del cruce masivo de marroquíes en el enclave, no dejaron lugar a dudas: Moscú recibía con alborozo los problemas fronterizos de un peso pesado en la Unión Europea (UE) y la OTAN como es España, al tiempo que aprovechaba la ocasión para burlarse del liderazgo de la UE, principal oponente de Moscú en la actualidad, e institución sobre cuyas espaldas recae el apoyo financiero y logístico a Ucrania para afrontar la invasión del Kremlin.

"Qué razón tenían todos los dirigentes de la UE cuando hablaban de una invasión: Ursula, Kaja, Josep, genios de la previsión. Solo que se equivocaron en dos aspectos: la dirección y el sujeto. Esperaban a Rusia desde el este, pero ha llegado desde el sur, desde el norte de África", ha escrito la vocera en su canal de Telegram en un tono marcadamente sarcástico.

El nombre de Rusia ha salido a relucir en investigaciones posteriores a la crisis migratoria. Según un informe del EK Strategic Communications Centre citado por la publicación de investigación Agenda Pública, "las redes digitales vinculadas a Rusia aprovecharon la crisis migratoria para alimentar el pánico político, desacreditar al Gobierno español y presentar a Europa como débil, dividida e incapaz de defender sus fronteras". Fue una "amplificación oportunista con segmentación de audiencias", caracteriza para EL PERIÓDICO Jordi Borràs, cofundador de Kartex, consultora de análisis de riesgos geopolíticos.

Las narrativas de la campaña, constata el analista Borràs, fueron "cinco: el colapso europeo, la decadencia civilizatoria, la tesis de una Marcha Verde 2.0 orquestada por Marruecos, la injerencia estadounidense, con Trump como validador de una 'invasión', y el victimismo informativo", como contrapeso a las acusaciones de haber ampliado la crisis contra Rybar, un potente canal prorruso de Telegram dirigido por un exfuncionario del Ministerio de Defensa ruso. El próximo año, Francia, España, Polonia y Alemania, cuatro de los pesos pesados de la UE, deben acudir a las urnas para determinar la composición de sus parlamentos nacionales o para elegir a su presidente, en polarizadas elecciones en las que partidos y fuerzas políticas de ultraderecha generalmente simpatizantes del Kremlin están posicionados para obtener buenos resultados.

Instrumentalización 'a posteriori'

Más allá de la instrumentalización 'a posteriori', el presidente del Gobierno Pedro Sánchez atribuyó el aluvión humano, en una entrevista concedida a la cadena SER, a "redes asociadas tanto a Rusia como a Israel, y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa", dando a entender que estas fuentes habían preparado el ambiente al manipular el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo español que restringía las 'devoluciones en caliente' cuando los migrantes entraban en territorio español a nado. El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), pocos días después, evitó corroborar al presidente español y se limitó a constatar "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis, admitiendo que carecía de pruebas que demostraran que la entrada masiva "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros".

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Borràs también comparte la opinión de que no hubo participación de las redes rusas en la Génesis de la crisis. "No hubo preposicionamiento; el clúster se activó de forma reactiva el 30 y 31 de julio y marcó picos propios, como el del 4 de agosto, explotando la suspensión de Schengen por Italia", apunta. Y lejos de introducir nuevas narrativas propagandísticas, su 'modus operandi' se limitó a la inserción de encuadres preexistentes que emplean habitualmente las redes desinformativas rusas, es decir, "colapso institucional europeo y deslegitimación de la política migratoria comunitaria".