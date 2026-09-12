El Golfo de México registra un nuevo vertido de hidrocarburos, que de momento no ha alcanzado la costa

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha confirmado este viernes una fuga de hidrocarburos en un oleoducto ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche (sur), en el Golfo de México, mientras busca contener el derrame, tras una serie de incidentes registrados en aguas mexicanas durante el último año. El vertido se registró el jueves 10 de septiembre en instalaciones de Pemex frente a Campeche, según informó el Observatorio Permanente del Golfo de México, un organismo creado por el Gobierno mexicano tras el último derrame, ocurrido en febrero pasado.

Pemex asegura que "no se reportan afectaciones al personal ni a zonas de playa", y que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes para contener la fuga. "Como parte de las acciones implementadas, se identificó el conducto con fuga, se realizó la despresurización del mismo para contener la emanación y se mantienen trabajos de recuperación en la zona, así como de inspección y reparación del ducto", detalló la paraestatal, en un comunicado.

Por separado, el Observatorio Permanente del Golfo de México indicó que los modelos de deriva prevén que la mancha se desplace hacia el oeste durante los próximos cinco días, lejos de las costas. "De acuerdo con las simulaciones realizadas es muy poco probable que alcance la costa o alguna área sensible en este periodo", indicó el Observatorio. Pero advirtió que las proyecciones continuarán "ante la posibilidad de que, en los próximos 10 días, la deriva cambie de rumbo debido a la posible entrada de un frente frío". Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto hidrocarburo se ha derramado, cuánto tiempo duró la fuga ni el tamaño de la mancha.

Este nuevo incidente se suma a una cadena reciente de episodios de contaminación por hidrocarburos en México. En abril de 2026, Pemex admitió que un derrame que afectó costas del Golfo desde febrero se originó en un oleoducto de 36 pulgadas de su complejo en Cantarell, en la Sonda de Campeche, caso por el que la empresa separó a tres funcionarios mientras avanzan investigaciones federales.

Noticias relacionadas

Antes, en marzo, la Secretaría de Marina había informado que la contaminación en el Golfo obedecía a tres fuentes, entre ellas un vertimiento ilegal de un buque y emanaciones en la zona de Cantarell. También en el último año, Pemex reportó en octubre de 2025 la recuperación de 2,51 millones de litros de hidrocarburo tras un derrame en el río Pantepec, en Veracruz, derivado de una fuga en el oleoducto Poza Rica–Madero.