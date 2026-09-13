Conflictos bélicos
La líder de la AfD promete expulsar a todos los ucranianos y sirios acogidos en Alemania
Widel exigirá a la UE la devolución del dinero aportado por el país alemán
EP
La líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ha asegurado este domingo que expulsarán a todos los ciudadanos ucranianos y sirios llegados en los últimos años a Alemania, que estima en cientos de miles para cada nacionalidad.
"En Alemania hay más de un millón de ucranianos que reciben beneficios sociales. Es increíble. Nada de esto es ya sostenible económicamente", ha afirmado Weidel en una entrevista con la televisón austriaca AUF1.
Estos ciudadanos ucranianos "también tienen que regresar" y ha mencionado "especialmente a los jóvenes ucranianos en edad militar". "Estamos hablando de números de seis cifras. Estos hombres tienen que regresar amablemente", ha apuntado.
Sobre la guerra en Ucrania, Weidel ha insistido en la necesidad de "cesar los pagos a Ucrania y todo el apoyo a la guerra". "Vamos a hacer reclamaciones sustanciales de devolución a Ucrania", ha advertido.
En cuanto a Siria, ha apuntado que "como la razón de que huyeran ya no existe en su país de origen, tienen que regresar". "El asilo es un derecho temporal y cuando el motivo del asilo ya no existe, esta gente tiene que volver y no debe ser nacionalizada", ha argüido.
Además, ha adelantado que si gobierna "revisaremos a los sirios nacionalizados para saber si se cumplieron de verdad los criterios" de concesión de nacionalidad. "Tenemos dudas considerables", ha señalado.
Weidel se ha referido por otra parte al canciller actual, el conservador Friedrich Merz, y ha augurado que "van a reemplazarlo". "Estoy convencida. No veo ninguna alternativa realmente viable en la CDU (Unión Demócrata Cristiana) porque tienen un problema de credibilidad", ha planteado.
Sobre la UE ha adelantado que reclamarán las aportaciones económicas alemanas. "Sencillamente no vamos a seguir financiando toda la diversión de nuestros vecinos (...). Queremos que nos devuelvan nuestro dinero y vamos a hacer recortes sustanciales", ha prometido.
"Veremos el drama en Bruselas y Estrasburgo cuando dejemos de financiar todo este circo. Estoy deseando ver su reacción", ha remachado.
Fuente: El Periódico
- Un accidente colapsa la Ronda Nord y obliga a retrasar 15 minutos el inicio de las oposiciones de maestros en València
- Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
- Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan en Oliva
- ¿Quiénes han sido los invitados a la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo?
- De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
- Un retraso en tres tribunales de Alicante aplaza dos horas las oposiciones de Infantil en la Comunitat Valenciana
- El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
- Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola