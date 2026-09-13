Nuevas tecnologías
Trump tacha de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la IA y dice que "no sucederá"
El mandatario desestima las peticiones del fundador de Anthropic de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los creciente riesgos de la tecnología.
"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump de visita en Irlanda.
El mandatario desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China.
Fuente: El Periódico
- Un accidente colapsa la Ronda Nord y obliga a retrasar 15 minutos el inicio de las oposiciones de maestros en València
- Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
- Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan en Oliva
- ¿Quiénes han sido los invitados a la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo?
- De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
- Un retraso en tres tribunales de Alicante aplaza dos horas las oposiciones de Infantil en la Comunitat Valenciana
- El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
- Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola