Trump tacha de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la IA y dice que "no sucederá"

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los creciente riesgos de la tecnología.

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump de visita en Irlanda.

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El mandatario desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China.