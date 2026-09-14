Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre con el Tratado de Amistad sin ratificar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los próximos días 29 y 30 de septiembre. Será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Es la primera visita de Estado de un Presidente francés a España desde 2009.

"La visita de Estado se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos", informa Moncloa. "En el marco del programa previsto, Sus Majestades los Reyes ofrecerán una Cena de Gala en su honor. Asimismo, el presidente de la República francesa será recibido por el presidente del Gobierno el día 30 de septiembre a las 12:00 h".

El encuentro se realiza mientras el Tratado de Amistad entre Francia y España de 2023, firmado entre ambos mandatarios en Barcelona en el año , sigue bloqueado en las Cortes porque el Partido Popular y Vox consideran inconstitucional el apartado por el que se invita a un ministro francés a acudir a un Consejo de Ministros.

También se realiza a tan solo seis meses de que el país galo se enfrente a unas elecciones presidenciales clave, que podrían cambiar el rumbo de la Unión Europea. La líder ultraderechista de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, lidera las encuestas y podría pasar el cordón sanitario de la segunda vuelta si se opone al candidato de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

Invitación de Felipe VI

La invitación a la visita de Estado ha salido formalmente de Casa Real. Con Macron vendrá su esposa, Brigitte Macron. La visita "pondrá de manifiesto la profundidad de los lazos que unen a nuestros dos países y la amplitud de su cooperación. País vecino, amigo y aliado, España es también un importante socio económico y de inversión para las empresas francesas y para el desarrollo de la cooperación y la innovación, especialmente en los sectores digital y espacial", asegura en un comunicado el Palacio del Eliseo.

"Esta visita también destacará la intensidad de los intercambios entre nuestros dos países, en particular a través de las numerosas colaboraciones culturales, académicas y científicas y la red de escuelas francesas en España. Además, ambos países comparten un compromiso común con la protección de la democracia y la juventud, especialmente ante los retos que plantean las redes sociales y la inteligencia artificial", añade la sede de la presidencia francesa.

Los dos más longevos

Macron y Sánchez son los jefes de Estado y de Gobierno más longevos de la UE, tras el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković. Macron ya no puede presentarse, así que está al final de su mandato; Sánchez asegura que volverá a presentarse. Ambos se han presentado como oposición al ascenso de la ultraderecha, y Macron se ha beneficiado del cordón sanitario para alcanzar el poder. Su relación ha sido en general cordial, y ambos firmaron un inédito Tratado de Amistad que fijaba mejoras en las relaciones bilaterales e igualaba a España a otros países como Alemania o Italia en la relación preferente con el país galo.

Hay, sin embargo, escollos que superar, entre otros las interconexiones energéticas, que España considera que Francia está ralentizando; y las ferroviarias, que tras la liberalización han supuesto la llegada de operadores franceses como Ouigo a nuetro país y que, según Renfe, no están siendo reciprocadas por París, que sigue sin dar el visto bueno a la línea de alta velocidad de operador español que uniría a la capital francesa con España.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia ha tenido una tramitación accidentada en España. PP y Vox la bloquearon en las Cortes y denunciado ante el Tribunal Constitucional de 2025 por su voto en contra y las abstenciones de Junts y Podemos, fundamentalmente por la cláusula que permitía la participación de un ministro de cada país en los Consejos de Ministros del otro. El Gobierno volvió a llevarlo a las Cortes después de acordar una interpretación que limita el alcance de esa disposición. El Congreso terminó aprobándolo el 18 de junio de 2026, aunque el PP recurrió posteriormente al Tribunal Constitucional. Francia ya lo había ratificado en 2025.

París considera el tratado un instrumento estratégico para coordinar posiciones en defensa, política exterior, energía, justicia, inmigración y cooperación transfronteriza. El texto prevé además una cumbre bilateral anual, aunque desde la cumbre de Barcelona de 2023 no se había celebrado otra.

El contexto francés añade incertidumbre. Las presidenciales se celebrarán el 18 de abril de 2027 y la segunda vuelta el 2 de mayo, para sustituir a Macron, que no puede optar a un tercer mandato consecutivo. Los sondeos sitúan a Marine Le Pen y al Reagrupamiento Nacional en una posición inédita: un estudio de Ipsos-BVA publicado este fin de semana le atribuye entre el 33% y el 35% en primera vuelta, frente al 15%-17% de Jean-Luc Mélenchon, mientras el centro y la derecha tradicional aparecen fragmentados entre figuras como Édouard Philippe, Gabriel Attal o Bruno Retailleau.