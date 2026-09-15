El militar español expulsado por la OTAN por su relación con una presunta espía rusa había superado todas las evaluaciones

El militar de la Armada que la OTAN apartó de sus funciones en la vigilancia de la flota fantasma rusa pasó el preceptivo filtro de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al menos dos evaluaciones internas de la Alianza, explican fuentes militares españolas. Y, si bien no ocultó a sus compañeros su relación con una mujer de origen ruso, tampoco lo declaró al mando como un detalle que afectara a su perfil.

En general, nadie en las Fuerzas Armadas españolas está obligado a informar a su empresa -o sea, los ejércitos- de si se ha separado de su pareja, si se ha prometido a otra persona o, en fin, si a esa persona la ha conocido en un bar, en un club de lectura… o en el batiburrillo de Tinder. Pero dos jefes militares consultados aprecian como un “detalle relevante” -dice uno- “y más en el momento actual” -apunta otro- un cambio en la vida personal y la entrada en relaciones, por la vía que sea, con una persona relacionada con Rusia.

Al menos sí lo apreció como relevante la propia OTAN. La organización, tras varios casos sonados de captación de militares occidentales por agentes de Moscú, exige a sus miembros extremar la vigilancia sobre los entornos de los oficiales que envían a destinos en Bruselas o cuarteles generales de la Alianza. El último, la detención del capitán de la marina italiana Walter Biott por entregar secretos a la embajada rusa, conmocionó a la Alianza en 2021.

Niveles de información

Durante dos años no había trascendido el caso del capitán de fragata español, pero, ahora que su pareja lo ha dado a conocer estruendosamente en la prensa británica, vuelve entre colegas de armas el tema de conversación sobre las habilitaciones de seguridad.

El caso da pie a discusión: ¿es seleccionable para un puesto clave de la inteligencia militar aliada alguien que busca pareja en Tinder y acaba con una persona de origen ruso? Lo de que buscar pareja en redes sociales sea algo a tener en cuenta “es opinable”, apunta un alto oficial de la Armada, con respeto por las relaciones personales pero sin cerrar la puerta a que es, cuando menos, una ventana de vulnerabilidad.

Numeroso personal de las Fuerzas Armadas, dependiendo de su cometido y su formación, tiene una HPS, o habilitación personal de seguridad. No es un rango, sino la especificación de a qué nivel de información puede acceder el poseedor. Los tres niveles generales españoles son los mismos que para los secretos oficiales: de menor a mayor, confidencial, reservado y secreto. Un sargento que use maquinaria muy delicada puede tener una HPS superior a la de un oficial que no esté en esa función.

Sede del cuartel general conjunto de Northwood, del ministerio de Defensa británico, en el que trabajaba el militar español investigado por la OTAN / MoD UK

El o la militar puede obtener habilitación en España además para acceder a dos franjas distintas de conocimiento de datos. Una se llama CRIPTO y la otra SIGINT. La primera abarca los datos a los que se accede con clave o que están salvaguardados por murallas criptográficas. La segunda alude a las comunicaciones, la llamada “inteligencia de señales”, cuya interceptación es clave en la vigilancia de buques rusos.

Los niveles de clasificación españoles siguen los de la OTAN. El básico español es el DL, difusión limitada, que corresponde al NR, NATO restricted. Por encima está el C -Confidencial-, igual que el NC, NATO Confidential. Superior a este es el R -de Reservado-, que en la OTAN es el NS, o NATO Secret. Y el máximo nivel español es el S, o Secreto, que en la OTAN llaman Cosmic Top Secret.

Hay en la Alianza un sello más selectivo aún, el ATOMAL. A información con ese cuño solo tienen acceso militares y civiles con permiso para conocer secretos nucleares.

El capitán de fragata español tenía acceso al NS y a SIGINT por el puesto que ocupaba en el Cuartel General Conjunto de Northwood (Reino Unido). La habilitación para trabajar en uno de esos cuarteles, o NATO Security Clearance, la visa el CNI, pues la Alianza Atlántica lo delega en los servicios de inteligencia de cada país. La Oficina Nacional de Seguridad, que depende del CNI, concede las habilitaciones personales de seguridad. Al obtenerla, el marino español había superado una pesquisa de los servicios secretos sobre sus cinco últimos años de vida.

Los representantes de los centros de inteligencia implicados en la concesión de Security Clearances se reúnen periódicamente, y periódicamente se revisa el estado de cada credencial. Durante la estancia del oficial español en su misión, el personal operativo en Northwood pasó “al menos dos evaluaciones”, según las fuentes mencionadas.

Un entretenimiento

Los compañeros del oficial apartado reciben con cierta indignación las preguntas. “¡No se ha demostrado nada! Si de verdad hubiera espiado para Rusia estaría ya en la cárcel”, explica uno de sus colegas. “Y más ella en el Reino Unido. Allí, al mínimo indicio de que ha espiado para Moscú la enchironan. Pero, por el contrario, va visitando periódicos”, abunda.

Otras fuentes de las Fuerzas Armadas lo enfocan más bien como un entretenimiento mediático. Ella entra en litigio con la administración británica por su residencia… “y acaba yendo a un diario a contar una historia y dando fotos… Eso no lo hace una espía de verdad”, apunta un militar con experiencia en los despachos belgas de la OTAN.

Todos los consultados sobre este aspecto coinciden en que el capitán de fragata estaría en parecida situación, o sea, fuera de la misión, si hubiera informado de sus relaciones con la mujer. Para obtener una HPS, el militar debe rellenar un completo formulario. “El CNI puede tardar nueve meses, como un parto -ironiza uno de los oficiales-. Es señal de que miran tus respuestas con cariño…”

Pero no solo se trata de cumplimentar el cuestionario. La HPS implica recibir formación específica sobre custodia de información clasificada. Y esa formación incluye una cláusula de informar si varían las circunstancias que se han declarado en el formulario.

Antes de que se sofisticara tanto la selección de personal en misiones OTAN, en la vieja Guardia Civil hasta en el cuartelillo más remoto todo guardia tenía que informar a su comandante de puesto si se ennoviaba con una vecina del pueblo, recuerda un oficial del instituto armado, “Era por razones obvias, para evitar conflictos de intereses, por ejemplo, guardar la neutralidad si la familia de la novia tenía un pleito con otros vecinos… O sea, sentido común”, explica.