Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorIncendio TuéjarAviso naranja ValenciaJavier AguirreCercanías ValenciaMirotic Valencia BasketImserso
instagramlinkedin

ACCIDENTE

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

Los equipos de emergencia trabajan en el barrio de Chatsworth tras el desplome de una aeronave

Helicóptero de prensa.

Helicóptero de prensa. / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bogotá

Tres personas fallecieron y una resultó herida en un accidente de un helicóptero que se estrelló en las afueras de Los Ángeles este martes, que también provocó un incendio Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo.

Los bomberos informaron de que el incendio ya ha sido extinguido. Según el mismo comunicado, tres personas fueron declaradas como fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.

Aunque no ha trascendido información oficial sobre las actividades del helicóptero ni la causa del accidente, medios locales reportan que era una aeronave de prensa.

Noticias relacionadas

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán los hechos, según informó el cuerpo de bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
  2. Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
  3. No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
  4. Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
  5. Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
  6. La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
  7. Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
  8. Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

La presión náutica llega a tierra en Xàbia: la empresa del canal de la Fontana quiere ampliar el puerto deportivo en 34.000 m2 de suelo municipal

La presión náutica llega a tierra en Xàbia: la empresa del canal de la Fontana quiere ampliar el puerto deportivo en 34.000 m2 de suelo municipal

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

Albalat dels Tarongers inicia el curso con nuevas aulas prefabricadas

Albalat dels Tarongers inicia el curso con nuevas aulas prefabricadas

Albalat dels Tarongers: Más aulas prefabricadas mejoran el colegio provisional tras cinco años con la obra del nuevo centro paralizada

Albalat dels Tarongers: Más aulas prefabricadas mejoran el colegio provisional tras cinco años con la obra del nuevo centro paralizada

La oposición en Sagunt reclama una mayor y mejor gestión de los servicios cotidianos

La oposición en Sagunt reclama una mayor y mejor gestión de los servicios cotidianos

Rahma, la madre de un niño con una enfermedad genética rara que se había quedado sin tratamiento.

Tracking Pixel Contents