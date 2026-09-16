"Es insostenible": La Comisión Europea promete utilizar "todas las herramientas a nuestro alcance" para corregir su déficit comercial con China

La dependencia comercial que la Unión Europea tiene de China ha alcanzado un "punto de inflexión". Es por ello que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este miércoles que el bloque utilizará "todas las herramientas a nuestro alcance para reequilibrar" una relación que se ha convertido en "insostenible".

Durante su discurso sobre el estado de la Unión, en Estrasburgo, la alemana ha lamentado que el déficit comercial europeo con el gigante asiático asciende ya a 1.000 millones de euros al día. En 2025, el superávit comercial de China fue de 360.600 millones. Ese desequilibrio "provoca la desindustrialización de los núcleos industriales de Europa" y refleja una "crisis china" que "ya está aquí".

Con Francia al frente, algunos países de la UE pidieron el pasado junio tomar medidas más duras como aranceles o cuotas adicionales en defensa de los productores nacionales. Otros, como España o Alemania, adoptaron un enfoque más cauteloso para evitar tensiones con la segunda economía más potente del mundo.

Consciente de la preocupación de los estados miembro, Von der Leyen ha pedido que el diálogo se transforme en resultados. "La menor demanda interna de China significa que también necesita nuestro mercado europeo. Por lo tanto, nos conviene a ambas partes trabajar juntos para encontrar soluciones", ha apuntado.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, encargado de las negociaciones con Pekín, afirmó que su objetivo era lograr esos resultados en octubre, dentro de dos semanas.

Dependencia de materias primas

La presidenta de la CE también ha hecho referencia a otras "dependencias peligrosas". La UE depende de China en más de un 80% en materias primas críticas y en hasta un 90% en tierras raras, elementos químicos escasos y costosos de refinar que son vitales para la producción de tecnologías avanzadas, desde móviles o drones hasta motores eléctricos o placas solares.

China concentra un 48% de las reservas mundiales de esos elementos y controla aproximadamente el 90% de la capacidad de refinación y procesamiento, lo que le otorga una ventaja geopolítica que está aprovechando.

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Ante ese escenario, Von der Leyen ha anunciado la creación de la Sociedad Europea de Materias Primas Críticas, un organismo que pretende coordinar esfuerzos para "obtener y almacenar" reservas "con carácter de urgencia". "De ello no solo depende nuestra industria, sino también nuestra independencia y nuestra seguridad".