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Seguridad Internacional

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea busca fortalecer la cooperación geopolítica integrando a líderes de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania en el organismo

Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

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EFE

Estrasburgo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que incluya, ademas de a los líderes de la Unión Europea, a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania.

Fuente: El Periódico

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