El IES Albal iniciará el curso con el 100 % de sus instalaciones operativas

El próximo 8 de septiembre, el IES Albal abrirá sus puertas para recibir a los alumnos de secundaria y bachillerato con el 100 % de sus aulas operativas, tras los trabajos de reconstrucción realizados después de la devastadora barrancada del 29 de octubre de 2024. El instituto, que actualmente cuenta con unos 950 alumnos, fue uno de los centros más afectados de la comarca, lo que obligó a reubicar temporalmente varias clases en espacios municipales, como la Casa de la Cultura y la EPA, para concluir el curso 2024-2025.

La semana pasada, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, visitó el centro junto a la directora, Cristina Soler, para comprobar la finalización de las obras y la reposición del material dañado. Ferris destacó el esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa y las administraciones.

En el marco de la ronda de reuniones del president de la Generalitat, Carlos Mazón, con alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana, se abordó también la necesidad de construir un nuevo IES en Albal, para dar respuesta al crecimiento poblacional y a las necesidades educativas de la localidad. Durante el encuentro, se confirmó que las obras de rehabilitación estarían finalizadas a tiempo para el inicio del curso.

La Conselleria de Educación, a través de la empresa Tragsa, llevó a cabo las labores de recuperación tras semanas de limpieza por parte de voluntarios, equipo docente y servicios de emergencia. La planta baja, despachos, pabellón deportivo y patio exterior fueron los espacios más dañados por la dana.

En julio, el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, y el subdirector general, Román D. Grisolía, inspeccionaron los avances de las obras, confirmando que la rehabilitación había sido la más costosa por las características arquitectónicas del centro. El equipo directivo trasladó sus preocupaciones sobre el inicio del curso, recibiendo el compromiso de que el IES estaría plenamente operativo, y a la espera de la firma de la finalización de la obra, mientras se subsanan algunos detalles como certificados de gas y extintores, la reposición de los cristales de dos aulas y retoques eléctricos.

El ayuntamiento, ha estado en continua comunicación con Conselleria de Educación y con Tragsa para supervisar los avances de la reconstrucción del centro, y tras la dana, cedió las aulas de dos espacios municipales para que, los alumnos de secundaria y bachillerato pudieran continuar cursando sus estudios.

A través de la concejalía de Educación, el consistorio ha conseguido una importante donación de material para cuatro aulas, y ha colaborado en las labores de repintado de las clases de la primera y segunda planta, gracias a la cooperación de voluntariado internacional, y poniendo a la brigada municipal al servicio de la dirección del centro para ayudar en tareas de poda, instalación del mobiliario en las aulas y la limpieza final previa al arranque del curso.