Catarroja instalará cámaras de vigilancia en cada falla para aumentar la seguridad y evitar actos vandálicos

Las diez fallas de Catarroja contarán desde el día 16 de marzo con una cámara de vigilancia con el fin de aumentar la seguridad y evitar que se cometan actos vandálicos, que son más frecuentes durante estas fiestas, sobre todo relacionados con las carpas y los monumentos.

Esta es una de las medidas que se ha tomado desde el Ayuntamiento de cara a la semana grande de las fiestas josefinas, con el fin de garantizar que se desarrollen en un entorno seguro para vecinos, visitantes y comisiones falleras.

La alcaldesa, Lorena Silvent, señala que “la seguridad es una prioridad para este gobierno municipal. Somos un pueblo seguro y nuestro compromiso es seguir reforzando la coordinación entre administraciones y las herramientas de prevención para que la ciudadanía disponga cada vez de más recursos y mayor protección”.

El consistorio impulsa así diversas iniciativas para mantener una localidad segura y reforzar la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, que es otra de las medidas que se ha implementado.

Acciones formativas

En este sentido, se han desarrollado acciones formativas e informativas por parte de los cuerpos de seguridad, bomberos y Policía Local dirigidas a las comisiones falleras con el objetivo de fomentar espacios festivos seguros y facilitar la detección de posibles situaciones, especialmente en el ámbito de las violencias machistas.

De este modo, las propias comisiones que se distribuyen por los diferentes sbarrios del municipio pueden actuar como puntos de apoyo y referencia ante cualquier situación de riesgo, reforzando la prevención también más allá de los días de fiesta.

Refuerzo en violencia de género y ciberdelitos

Uno de los avances destacados es la adecuación del procedimiento de coordinación entre el Ayuntamiento de Catarroja y la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

Entre las líneas de trabajo impulsadas también se encuentra el refuerzo de la prevención frente a los ciberdelitos, especialmente ante el aumento de las ciberestafas.

Para ello, el Ayuntamiento impulsará acciones de difusión y sensibilización dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer recursos disponibles para protegerse frente a este tipo de delitos, como el servicio 017 de ayuda en ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad o la aplicación AlertCops, que permite comunicar incidencias de seguridad de forma rápida y directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Con todas estas medidas, el Ayuntamiento de Catarroja continúa avanzando en la prevención, la coordinación institucional y la información a la ciudadanía, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad y la convivencia en el municipio.