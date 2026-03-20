Catarroja y Meliana contarán con nuevos parques públicos gracias a una inversión de más de 600.000 euros

Catarroja y Meliana contarán con nuevos parques públicos con una inversión de más de 600.000 euros. Etas actuaciones se enmarcan son dos de los cuatro proyectos que se desarrollarán en la comarca en el marco del Pla Obert, el principal programa inversor de la institución provincial con una dotación de 76 millones de euros para l'Horta Sud y l'Horta Nord, 14 millones más que con los anteriores planes de inversión. Las cinco iniciativas propuestas por otros tantos ayuntamientos suman una inversión superior al millón de euros.

En l'Horta Sud, Catarroja tiene el proyecto con mayor presupuesto que se destina al suministro e instalación de juegos en parques públicos, con una inversión de 410.000 euros. En la vecina comarca de l’Horta Nord, una de las actuaciones destacadas es la de Meliana, que también apuesta por la mejora de sus zonas verdes con la adecuación del jardín de la avenida Santa María, financiada con cerca de 200.000 euros del plan provincial.

El proyecto más significativo del último decreto del Pla Obert en l’Horta Nord es el propuesto por Moncada, que dispondrá de nuevas luminarias led para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público (242.000 euros). Además, Albalat dels Sorells actuará en distintos espacios públicos del núcleo urbano con una dotación de 132.000 euros; y Almàssera sustituirá la cubierta de los vestuarios del campo de fútbol, con un coste de 75.000 euros.

Un plan ágil y flexible

En opinión de la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, los proyectos incluidos en el Pla Obert demuestran “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”.

La responsable de Cooperación y coordinadora del plan destaca “la nueva remesa de inversiones en la provincia, con más de 10 millones de euros, que incluye la mejora de edificios públicos y zonas verdes y la renovación de servicios esenciales como el ciclo del agua”, e insiste en “el impacto directo que estas actuaciones tienen en la vida cotidiana de las vecinas y vecinos de nuestros municipios”.

Enguix explica que el éxito del modelo cuatrienal que representa el Pla Obert radica “en la opción que tienen los ayuntamientos de impulsar grandes proyectos y obras más ambiciosas, ya que disponen del dinero y el tiempo necesario para proyectar, tramitar y ejecutar actuaciones importantes en materia de infraestructuras, urbanismo o renovación de la red de agua potable, entre otras, sin olvidar esas pequeñas actuaciones igual de necesarias en el día a día”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert es “el mejor reflejo de una institución que está al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños”. En su opinión, el plan “vertebra la provincia desde la confianza en los ayuntamientos, eliminando trabas y poniendo el foco en los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, vivan donde vivan”.

“Todas estas personas tienen derecho a disponer de infraestructuras dignas y de calidad”, concluye Mompó, quien destaca “el ritmo creciente de un programa que está activando la economía y llenando las comarcas valencianas de obras en el tramo final de la legislatura”.