Llíria acoge la VIII edición del Festival de Patrimonio Histórico y Música Antigua “eMe” 2026 en la iglesia de la Sang

La iglesia de la Sang se viste de gala para albergar los conciertos de la VIII edición del Festival de Patrimonio Histórico y Música Antigua de Llíria “eMe” (Early Music of Edeta) 2026.

Según ha explicado el concejal de Turismo, Paco García, “este evento se enmarca dentro del convenio de colaboración con Turisme Comunitat Valenciana a través de la marca turístico-cultural ‘MediterranewMusix’, y se trata de un proyecto que ha ido creciendo en prestigio y protagonismo en el panorama musical de nuestra localidad”.

La programación del “eMe” 2026 se presentará el viernes 20 de marzo en la iglesia de la Sang, “en el marco del fin de seMena en el que se conmemora el Día Europeo de la Música Antigua, donde Llíria ‘City of Music UNESCO’ pretende seguir resaltando los más de 1.000 años de patrimonio histórico europeo. Para ello, ha organizado una serie de conciertos de agrupaciones que interpretan música histórica compuesta antes del siglo XVII”, ha comentado el edil.

Cartel del VIII Festival de Patrimonio Histórico y Música Antigua de Llíria “eMe”. / A. Llíria

Programa de conciertos

Los repertorios programados para esta nueva edición del “eMe” se ofrecerán el fin de semana del 20 al 22 de marzo, todos a las 19.30 horas. Las entradas se pueden adquirir tanto en la App como en la web municipal.

El viernes 20 de marzo tendrá lugar la presentación del festival con la participación del joven quinteto local López Varela. Esta agrupación de jóvenes músicos ya ha participado en diversos conciertos y eventos internacionales, y actuará con el repertorio que interpretará en breve en el 44º Festival de Leiria en Portugal, donde han sido invitados a través de “Llíria City of Music”.

El sábado 21 de marzo será la actuación del Ensemble Áncora, grupo comprometido con la difusión de la música antigua y el trabajo camerístico. Combina instrumentos históricos como el violín y el violonchelo barroco, el sacabuche y el clavicémbalo con una base rítmica formada por instrumentos antiguos de percusión. Esta combinación crea un discurso musical rico, equilibrado y expresivo.

El grupo acumula una amplia experiencia en orquestas y proyectos de primer nivel, y ha colaborado con formaciones como la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de Madrid, la Orquesta Filarmónica de Málaga, el Maggio Musicale Fiorentino, la Orquesta Mozart de Bolonia, la Orquestra Clàssica de Catalunya y el Departamento de Música Antigua de la ESMUC.

Clausura del festival

El Festival “eMe” se cerrará el domingo 22 de marzo con el directo de la mezzosoprano Adriana Mayer y el Ensemble L’Albera, de València, que ofrecerán el programa ‘Crudelissima Clori. Filli adorata’. El programa se articula con una selección, a manera de pastiche, de movimientos de cantatas y sonatas italianas. El pastiche era un tipo de espectáculo muy habitual en esta época que consistía en la creación de una obra nueva reutilizando fragmentos musicales previos de diferentes compositores.

En esta cantata-pastiche ficticia, la primera parte está dedicada a Clori y la segunda a Filli, las dos protagonizadas en primera persona por los ‘soupirants’ respectivos, encarnados por la voz de la mezzosoprano.