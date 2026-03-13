Sostenibilidad
Llíria transforma su municipio: proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
El consistorio de Llíria prevé recibir en 2026 cerca de nueve millones de euros de fondos FEDER para impulsar nuevas iniciativas en sostenibilidad y calidad de vida de los vecinos
El municipio de Llíria está desarrollando en los últimos años diversos proyectos destinados a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad de vida de la ciudadanía. Estas actuaciones han sido posibles gracias a la captación de financiación procedente de fondos europeos Next Generation, ayudas del IVACE, la Diputación y recursos municipales. Además, el consistorio prevé recibir en 2026 cerca de nueve millones de los fondos FEDER para seguir impulsando nuevas iniciativas.
Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la renovación del alumbrado público con tecnología LED en todo el municipio, lo que permitirá reducir el consumo energético en más de un 60%. También se han instalado placas solares en edificios municipales como los Altos del Mercado, la Escola de Dansa o la Llar de les Persones Majors, favoreciendo el uso de energías renovables y reduciendo el gasto energético.
Actuaciones para reducir el tráfico y prevenir inundaciones
En el ámbito urbano, el consistorio está ejecutando la reurbanización de la plaza Major y ya ha finalizado la remodelación de calles como Sant Miquel y Llibertat, con el objetivo de ampliar los espacios peatonales, mejorar la accesibilidad y dinamizar el comercio local. Asimismo, se han realizado actuaciones para reducir el tráfico y prevenir inundaciones en la calle de la Purísima.
La ciudad también trabaja en la conservación de su patrimonio histórico con intervenciones en espacios como el Santuario y las Termas Romanas de Mura o el entorno de la muralla islámica, además de la rehabilitación del edificio histórico de Trulls de Daüd.
Ampliación de carriles bici
En materia de movilidad y deporte, se han ampliado los carriles bici con nuevos tramos en Censals y en la zona de San Vicente, y se han mejorado instalaciones deportivas y espacios verdes como el Parque Silvestre de Edeta.
El alcalde, Paco Gorrea, ha señalado que todas estas actuaciones buscan transformar Llíria en una ciudad “más sostenible, accesible y pensada para las personas”, con más espacios peatonales, mejores servicios y un entorno urbano más amable.
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