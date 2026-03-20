Paiporta celebra unas Fallas más seguras y participativas, sin incidentes graves

La cremà de los monumentos ha puesto fin en Paiporta a unas fiestas falleras que se han caracterizado por ser más participativas y seguras, sin incidentes graves. El balance de la concejala de Policía, Susana Moreno, es muy positivo tras analizar las actuaciones y dispositivos activados la noche del día 19, donde miles de falleras, falleros y ciudadanía, acudieron a ver arder hasta bien entrada la madrugada las fallas infantiles y mayores de las seis comisiones, con las ganadoras de 2026 como colofón final.

Los galardonados de este año fueron la Falla Mestre Serrano como primer premio al monumento infantil por la obra ‘Futur-Falla’ de Artesanía Fallera Hermanos Moya; y la Falla Plaça Cervantes, primer premio al monumento grande por ‘Incompetència…quina paciència’ del artista Ernesto Cimas.

Tanto la premiada infantil como la ganadora mayor fueron las últimas en quemarse en sus respectivos turnos, la primera a las 20.30 horas y la de la Falla Mestre Serrano se desvaneció entre las llamas y la pólvora pasada la una de la madrugada.

El alcalde, Vicent Císcar, y la concejala, Esther Torrijos, con los representantes de Mestre Serrano. / Redacción Levante-EMV

Vigilancia en zonas residenciales y de gran afluencia de público

Para garantizar el correcto desarrollo de los actos festivos y la seguridad tanto de la comunidad fallera, como de las vecinas y vecinos, el Ayuntamiento de Paiporta, por medio de la Concejalía de Policía y en coordinación directa con los propios agentes del municipio, activó desde el pasado 14 de marzo y hasta la Nit de la Cremà un dispositivo policial de refuerzo.

El operativo contó con cinco patrullas de Policía Local, entre las cuales también se activó un grupo de intervención específico en horario nocturno destinado a participar y actuar en los planes de movilidad ciudadana, así como en las distintas situaciones de riesgo y prevención durante las Fallas. Especialmente en zonas residenciales, comerciales o de gran afluencia de público.

Unas fallas más participativas y seguras

Para la concejala de Policía, Susana Moreno, “es igual de importante celebrar de forma conjunta cada acto, como asegurar su correcto desarrollo y normalidad. Para hacerlo posible, el gran trabajo y la coordinación de los agentes de la Policía Local de Paiporta nos han permitido hacer un seguimiento pormenorizado de cada zona y actuar de forma efectiva en las distintas actuaciones que se han llevado a cabo”. Moreno ha remarcado “el esfuerzo de toda la Policía Local y del jefe de Policía, Manuel Ocaña en cada operativo y acción para tener unas fiestas seguras para todas y todos”.

La concejala de Cultura y Fiestas, Esther Torrijos ha remarcado “el carácter especial de estas fiestas, que vuelven a recuperar su brillo y esencia y donde el esfuerzo y el trabajo diario de la Junta Local Fallera y de las seis comisiones de Paiporta ha sido clave para poder celebrarlas tal y como las recordábamos”.

La Policía Local de Paiporta en el dispositivo especial de la cremà. / Redacción Levante-EMV / A. P.

A su vez, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha querido remarcar la “extraordinaria labor y profesionalidad de cada agente de nuestra Policía Local, que siempre vela por la tranquilidad y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos porque su papel ha sido fundamental para que nuestras fiestas se hayan desarrollado con total éxito y sin grandes incidentes”.

Ciscar también ha puesto en valor “el trabajo coordinado de los Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y las trabajadoras y trabajadores municipales, entre ellos, las brigadas de ESPAI, porque han garantizado en todo momento el bienestar de nuestras vecinas y vecinos y la buena imagen de Paiporta”.