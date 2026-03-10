Riba-roja de Túria honra a Salvador Ronda Soriano, alcalde republicano, por su labor educativa y social

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una propuesta del equipo de gobierno del PSPV en la que se reconoce, públicamente, la figura de Salvador Ronda Soriano, alcalde de la localidad durante la Segunda República (1931-1936) por su contribución al progreso educativo y social, la defensa de las libertades y la democracia durante sus años de mandato.

La decisión plenaria se toma a raíz de la petición formulada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Riba-roja de Túria sobre la importante labor desarrollada por Salvador Ronda a lo largo de los años que duró su gobierno en el citado periodo histórico. La solicitud ha contado con el apoyo del equipo de gobierno del PSPV, además de Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y el rechazo de Vox y el PP.

La propuesta plenaria destaca el trabajo que desarrolló Ronda Soriano como alcalde durante su mandato en la Segunda República en la que el sector educativo cobró una especial relevancia con la creación del Grup Escolar Blasco Ibáñez, actual CEIP Cervantes. Además, la iniciativa añade que el alcalde se preocupó, principalmente, de la atención a las personas de la localidad más vulnerables.

Petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

La petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Riba-roja de Túria subraya “su compromiso con la igualdad, la educación y su apoyo a la autonomía valenciana, además de su talante conciliador”. Ronda Soriano sufrió la represión a la conclusión de la guerra civil, con confiscaciones, trabajos forzados y persecución por sus ideales democráticos, siendo considerado víctima de la dictadura franquista”.

Por estos motivos, la asociación solicitante reclama la denominación de un espacio público de relevancia con el nombre de “Alcalde Salvador Ronda”, como un homenaje a la figura y la labor que llevó a cabo durante sus años de mandato en Riba-roja de Túria.

Designación del espacio

La propuesta de designación del espacio comprende el tramo entre el cuartel de la Guardia Civil (avenida Pacadar 18) hasta el campo de fútbol Roberto Gil, conocido como avenida del Polideportivo. La idoneidad de la elección responde a la proximidad al actual CEIP Cervantes, antiguo Grup Escolar Blasco Ibáñez fundado por el propio Salvador Ronda, y, también, a la escasa afectación que esta modificación puede suponer para el número de vivienda existente en la zona.

La decisión plenaria cuenta con el respaldo jurídico y legal vigente en la actualidad, a través de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en la que se establecen los deberes de las administraciones públicas por “reconocer y reparar moralmente a las personas que sufrieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas durante la dictadura franquista y preservar la memoria democrática como garantía de no repetición”.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria reconoce la figura de Salvador Ronda Soriano como alcalde de la Segunda República. / A. Riba-roja de Túria

Carácter conciliador y defensa de valores democráticos

La asociación local destaca el carácter conciliador de Ronda Soriano “capaz de mediar en conflictos y defender los valores democráticos en tiempos difíciles, una buena persona de la que hacen pueblo, comunidad, casa y de las que hay que recordar y honrar” y subraya el proyecto educativo del alcalde “para que la educación llegase a todos, independientemente de su situación social, con igualdad de oportunidades al margen del sexo, la etnia, la religión las condiciones sociales y las capacidades”.

Por último, manifiestan que recordar el pasado con rigor histórico “no es politizar ni dividir, sino fortalecer la democracia, reconocer a Salvador Ronda es comulgar con una idea de pueblo que apuesta por la educación, la justicia social, preserva sus signos de identidad y defiende la convivencia pacífica; la memoria democrática no es sólo el pasado, es apostar por el futuro que queremos construir, los pueblos que conocen su historia caminan con mayor firmeza hacia el mañana, agradecidos con las buenas personas”.

La concejala de Memoria Histórica de Riba-roja de Túria, Eva Lara, ha subrayado “el compromiso que este gobierno por las libertades y la democracia en nuestro municipio en una coyuntura en la que algunos partidos se dedican a un revisionismo histórico peligroso y a ensalzar ideas y propugnar proyectos políticos basados en la xenofobia y el racismo; por ello, es de justicia reconocer el trabajo que realizó por Salvador Ronda en su lucha por las libertades y la democracia en nuestro municipio”.