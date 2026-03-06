Torrent impulsa una ruta inclusiva por primera vez para acercar las Fallas a todas las personas

Por primera vez, las Fallas de Torrent contarán con una ruta inclusiva, en la que algunos de los monumentos que se plantarán en las calles de la ciudad el 15 de marzo contarán con pictogramas, textos adaptados, braille y herramientas tecnológicas para que sean accesibles y todas las personas, independientemente de sus capacidades o necesidades de comprensión, pueda interpretarlos y disfrutar del arte fallero.

Esta iniciativa llega de la mano de las Concejalías de Fallas y de Bienestar Social, y se ha desarrollado con la colaboración de ADISTO, voluntarios de la ciudad y entidades especializadas en accesibilidad. Contará, además, con la participación de centros ocupacionales de Torrent como ABD, Alcer Turia, Tomás de Osma y Espurna, así como de entidades sociales como ASIDIT, que contribuirán a reforzar el carácter inclusivo de esta iniciativa.

El objetivo es adaptar algunos de los monumentos falleros plantados en la ciudad para que puedan ser comprendidos y disfrutados también por personas con diversidad funcional, discapacidad visual o dificultades de comprensión.

La visita a las comisiones participantes se realizará el próximo 16 de marzo por la mañana, dentro de una ruta que permitirá recorrer diferentes fallas que han incorporado adaptaciones para mejorar la accesibilidad de sus escenas y mensajes.

Una iniciativa para unas Fallas más inclusivas

La I Ruta Inclusiva nace con la voluntad de integrar la accesibilidad como un valor dentro de las fiestas falleras, fomentando que los monumentos y sus explicaciones puedan ser comprendidos por todas las personas.

Para ello, las comisiones falleras que se adhieran a la iniciativa podrán adaptar sus escenas o explicaciones mediante diferentes herramientas accesibles, como son pictogramas, que facilitan la comprensión de los mensajes de los monumentos, textos adaptados y lectura fácil, códigos QR que permiten acceder a explicaciones en formato audio, una eñalización accesible y textos breves en braille para personas con discapacidad visual.

Estas herramientas forman parte de la accesibilidad cognitiva, un concepto que busca que los espacios, servicios o informaciones sean comprensibles para todas las personas, facilitando su autonomía y participación social. Hacer accesible un entorno significa ofrecer información clara y comprensible mediante diferentes formatos como pictogramas, audio o textos adaptados, permitiendo que cualquier persona pueda orientarse y comprender lo que sucede a su alrededor.

Colaboración con entidades especializadas

Para el desarrollo de esta iniciativa se cuenta con la colaboración de diferentes entidades y profesionales especializados. Entre ellas destaca la participación de la ONCE, que ha aportado recomendaciones para adaptar los monumentos a personas con discapacidad visual.

Entre las propuestas planteadas se encuentran la incorporación de pequeños textos en braille, la utilización de códigos QR táctiles con audiodescripciones y el uso de sistemas de señalización accesibles como NaviLens, que permiten a las personas con discapacidad visual localizar y comprender la información de forma autónoma.

Asimismo, las comisiones falleras que deseen participar han podido solicitar la transcripción de textos a braille, enviando previamente los contenidos para su adaptación.

Participación de las comisiones falleras

El Ayuntamiento ha invitado a todas las comisiones falleras de Torrent a sumarse a esta primera edición de la ruta, adaptando sus monumentos o escenas a formatos accesibles que permitan ampliar el público que puede disfrutar plenamente de la fiesta. El plazo para inscribirse en la iniciativa está abierto hasta el 9 de marzo.

La ruta permitirá visitar aquellas fallas que han decidido participar en el proyecto, generando un recorrido que mostrará cómo la tradición fallera puede avanzar también hacia una celebración más inclusiva y accesible.

El cartel anunciador de la iniciativa. / Redacción Levante-EMV

Inclusión

El concejal de Fallas del Ayuntamiento de Torrent y presidente de la Junta Local Fallera, Aitor Sánchez, ha destacado que esta iniciativa representa un paso importante para seguir haciendo crecer la fiesta desde los valores de la inclusión, “las Fallas de Torrent son una celebración abierta y participativa, y con esta I Ruta Inclusiva damos un paso más para que todas las personas puedan entender, disfrutar y sentir nuestros monumentos falleros. Queremos que la fiesta sea realmente para todos”.

Sánchez ha agradecido además la implicación de las comisiones falleras, las entidades sociales y los voluntarios que han colaborado en la puesta en marcha del proyecto, “la participación de las fallas, la colaboración de entidades como ADISTO y el asesoramiento de organizaciones especializadas en accesibilidad están haciendo posible una iniciativa que demuestra que tradición e inclusión pueden caminar de la mano”.

Sánchez también ha subrayado el valor educativo y social de la propuesta, “las Fallas siempre han sido un espacio de creatividad, sátira y convivencia. Con esta ruta incorporamos además una dimensión social muy importante: la de construir unas fiestas más comprensibles, más accesibles y más humanas”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent, Arturo García, ha puesto en valor el componente social de esta iniciativa y su importancia para avanzar hacia una ciudad más inclusiva, “la accesibilidad no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de derechos. Con iniciativas como esta demostramos que las fiestas también pueden ser espacios pensados para todas las personas, eliminando barreras y facilitando que cualquier vecino o visitante pueda comprender y disfrutar plenamente de nuestras Fallas”.

García ha destacado además que proyectos como la Ruta Inclusiva contribuyen a sensibilizar a la sociedad y a avanzar hacia entornos más comprensibles, “cuando hacemos las cosas más fáciles de entender, estamos ayudando no solo a las personas con discapacidad, sino también a mayores, niños o personas que no conocen bien nuestro idioma. La accesibilidad cognitiva mejora la experiencia de todos y nos ayuda a construir una ciudad más justa, abierta y acogedora”.

Un paso firma hacia unas fiestas para todos

La I Ruta Inclusiva de las Fallas de Torrent supone una experiencia nueva que busca consolidarse en futuras ediciones, fomentando que cada vez más comisiones falleras incorporen medidas de accesibilidad en sus monumentos.

Con iniciativas como esta, Torrent continúa trabajando para que sus fiestas más emblemáticas evolucionen sin perder su esencia, pero ampliando su alcance para que nadie quede fuera de la experiencia fallera.