Torrent celebra el 50 aniversario de los Jocs Florals de la Falla Ramón y Cajal con la entrega de premios

Els Jocs Florals de Torrent, que organiza la falla Ramón y Cajal, cumplen su 50 aniversario en la categoría de mayores, que se ha celebrado en la entrega de premios de esta edición. El mundo fallero se congregó en el casal de la comisión para la clausura de este emblemática cita cultural, que ya es un referente de la poesía fallera y de la promoción de la lengua valenciana.

El acto contó con la presencia del concejal de Fallas, Cultura y presidente de Junta Local Fallera, Aitor Sánchez, miembros del equipo de gobierno y del consistorio, las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus Cortes de Honor, acompañadas por la Fallera Mayor de la comisión, Marta Requena, y la Fallera Mayor Infantil, Valeria Andrés, además de los presidentes de la falla María Andreu, José Requena, Javi Hernández y Raúl Mil.

Durante la velada se procedió a la lectura del fallo del jurado y a la entrega de los galardones de esta edición, en la que se presentaron 17 poesías en la categoría de mayores y un total de 11 trabajos en la categoría infantil, distribuidos en dos categorías A y B. El jurado de esta edición estuvo compuesto por Aitor Sánchez, Sonia Esteso (en sustitución por indisposición de Alfred Domínguez), Guillermo Boix, Pepe Royo, Pepe Veiga y Lola Maeso, quienes valoraron la calidad literaria y el sentimiento fallero de las obras presentadas.

Ganadores

En los XLII Jocs Florals Infantils, categoría A, el primer premio fue para “La pólvora que ens unix” y el segundo para “El meu somni faller”. En la categoría B se impuso “Sentits Fallers”, seguido por “Cor de Fallera” y “La Meua Companya”.

En la categoría de mayores de los L Jocs Florals Fallers de Torrent , el máximo galardón lo obtuvo “Torrent (Fe, Patria i Amor)”, seguido por “Dels poetes, la mágica flor” y “Un oblit que fa tremolar”.

Medio siglo de poesía fallera

Durante el acto intervino la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien quiso destacar el valor cultural de este certamen literario que, durante cinco décadas, ha contribuido a mantener viva la tradición poética vinculada a las Fallas.

Un momento de la intervención de la alcaldesa, Amparo Folgado. / Redacción Levante-EMV

La alcaldesa subrayó que los Jocs Florals de la Falla Ramón y Cajal representan mucho más que un concurso literario, “los Jocs Florals son la memoria escrita del sentimiento fallero de Torrent. En sus versos encontramos la plantà, la cremà, la ofrenda, la pólvora, el ninot y el orgullo de ser falleros”.

Folgado recordó también el origen de este certamen, impulsado en los años setenta por falleros comprometidos con la cultura y la lengua valenciana, “hubo falleros que entendieron que una fiesta que no piensa, que no escribe y que no reflexiona es una fiesta incompleta. Gracias a ese espíritu nacieron estos Jocs Florals, que hoy celebran medio siglo de historia”.

En su intervención, la alcaldesa quiso reconocer especialmente a Joaquim “Joaqui” Requena, impulsor del certamen, y al poeta Andrés Andreu, figuras fundamentales en el nacimiento y consolidación de esta iniciativa cultural.

Homenaje a Joaquim “Chimo” Requena

La velada tuvo también uno de sus momentos más emotivos con el homenaje dedicado a Joaquim “Chimo” Requena, figura clave en la historia de los Jocs Florals y uno de los principales impulsores de este certamen literario desde sus orígenes. Requena, que además ejerció como presentador y conductor de la gala, recibió el reconocimiento y el cariño de la comisión y de los asistentes por su larga trayectoria y dedicación a esta iniciativa cultural.

La veleda sirvió de homenaje al precursor de los Jocs Florals. / Redacción Levante-EMV

A lo largo de las décadas, Chimo Requena ha sido una de las almas de este proyecto, contribuyendo de forma decisiva a mantener viva la tradición de los Jocs Florals y a consolidarlos como una cita imprescindible dentro del calendario fallero y cultural de Torrent.

El homenaje quiso reconocer precisamente su compromiso con la cultura, la lengua valenciana y la poesía fallera, así como su papel fundamental para que este certamen haya alcanzado hoy el medio siglo de historia.

Un legado cultural para las nuevas generaciones

La alcaldesa puso en valor también el papel de los Jocs Florals Infantils, que este año celebran su 42 aniversario, destacando su importancia para acercar a los más jóvenes a la escritura y al valenciano, “estos Jocs Florals infantiles nacieron para inculcar a los más pequeños el amor por la lengua valenciana y por la poesía fallera, permitiendo que niños y niñas crezcan dentro de esta tradición cultural”.

Folgado destacó además la calidad y el prestigio del jurado que, edición tras edición, ha garantizado el rigor y la independencia del certamen.

Semana Cultural de la comisión

El acto de entrega de premios se enmarca dentro de la Semana Cultural de la Falla Ramón y Cajal, una programación que cada año refuerza el carácter cultural de la comisión y su compromiso con la promoción de la lengua valenciana y la literatura fallera.

Con cincuenta años de historia, los Jocs Florals de la Falla Ramón y Cajal se han consolidado como uno de los certámenes literarios falleros más importantes de Torrent, reuniendo cada año a falleros y falleras que encuentran en la poesía una forma de expresar el sentimiento fallero y la identidad cultural de la ciudad.