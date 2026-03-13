Torrent instalará Puntos Violeta en Fallas para prevenir la violencia sexista y garantizar la seguridad

El Ayuntamiento de Torrent volverá a instalar Puntos Violeta durante las Fallas de 2026 con el objetivo de prevenir la violencia sexista y fomentar unas fiestas seguras y respetuosas. La iniciativa está impulsada por la Casa de la Dona dentro de las políticas municipales de igualdad.

Los puntos informativos estarán operativos los días 14 y 16 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas, en la entrada del edificio Metro (EMAT), situado en la avenida al Vedat, uno de los espacios con mayor afluencia de público durante las celebraciones falleras.

Punto Violeta en la estación de metro de Torrent. / A. Torrent

En estos espacios, personal especializado ofrecerá información, asesoramiento y material divulgativo para sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso o agresión sexista. Además, se repartirán folletos informativos y otros materiales de concienciación dirigidos a promover el respeto y la convivencia durante las fiestas.

"No hay lugar para las agresiones sexistas"

La concejala de Igualdad y Mujer, Amparo Chust, ha destacado que esta iniciativa busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las Fallas “con libertad y seguridad”, recordando que en la ciudad “no hay lugar para las agresiones sexistas”.

Además del servicio presencial durante las fiestas, el consistorio mantiene activo durante todo el año un Punto Violeta virtual en la web municipal, donde la ciudadanía puede consultar información, recursos y materiales de prevención disponibles las 24 horas.