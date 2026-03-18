Este es el orden de la cremà de las fallas en Torrent

La noche del 19 de marzo más de medio centenar de fallas arderán de forma coordinada en Torrent con un operativo escalonado que permitirá supervisar cada monumento con total seguridad. para garantizar la seguridad del acto que pone el broche final a las fallas, el Ayuntamiento de Torrent ha coordinado un amplio dispositivo de emergencias integrado por Bomberos del Consorcio Provincial y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que velarán por el correcto desarrollo de la cremà de los monumentos en los distintos barrios de la ciudad.

Desde las nueve de la noche que se quemará el primer premio de las fallas infantiles hasta las doce, el fuego irá devorando los monumentos uno detrás de otro, vigilado por un dispositivo de emergencias con 85 voluntarios de Protección Civil y 14 bomberos de Consorcio Provincial, conjuntamente con Policía Local, con el objetivo de garantizar que el fuego se desarrolle de forma controlada, prevenir riesgos y actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Cremà organizada por franjas horarias

La programación establece varias franjas horarias para la cremà de las fallas, lo que facilita la coordinación de los equipos de emergencias y permite que los dispositivos de Bomberos y Protección Civil puedan atender cada monumento de forma ordenada.

A las 21:00 horas, se celebra la cremà de la falla Cronista Vicente Beguer i Esteve, ganadora del primer premio de la sección especial infantil, y a partir de las 22:00 horas comenzará la cremà de numerosas fallas repartidas por la ciudad, entre ellas Sedaví, Ramón y Cajal, Cotxera, Padre Méndez, San Gregorio, Nicolás Andreu, Zaragoza, Avinguda Segon Tram, Santa Lucía, Vicente Beguer Esteve, Parc de Trénor, Escultor Vicente Pallardó o Plaça de la Concordia.

Posteriormente, desde las 23:00 horas, se procederá a la cremà de otros monumentos como La Plaça, Avinguda, Poble Nou, Toledo, Sants Patrons, San Amador, Camí Reial (Castillo), Lope de Rueda, Reina Sofía o El Molí.

Dentro de la programación de la noche, a las 23:15 horas tendrá lugar también la tradicional mascletà nocturna de la Falla Sant Valerià, uno de los momentos más esperados por falleros y vecinos del barrio, que precederá a la cremà de este monumento dentro del dispositivo coordinado de emergencias.

Continuará a las 23:30 horas, la cremà de las fallas de Sant Roc, Camí Real y San Valeriano y culminará a medianoche con la cremà de las fallas Ángel del Alcázar (ganadora del primer premio de la sección especial mayor) y Antoni Pardo, que pondrán el punto final a las Fallas de Torrent 2026.

Durante toda la noche, los equipos de emergencias permanecerán desplegados hasta la quema del último monumento, supervisando la evolución del fuego y realizando labores de prevención como el refresco de fachadas o la vigilancia del entorno de los monumentos para evitar daños en edificios o mobiliario urbano.

El orden de la cremà de fallas en Torrent. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Amplio operativo para la Nit de la Cremà

La noche de la Cremà contará con un amplio dispositivo de seguridad en el que participará también la Policía Local de Torrent, que reforzará su presencia en las zonas donde se celebran las cremàs para garantizar la seguridad de los asistentes, regular el tráfico y establecer los perímetros de protección en torno a los monumentos falleros. Este despliegue se integra dentro del operativo especial de Fallas diseñado por el Ayuntamiento, que durante estas fiestas ha movilizado casi 300 servicios policiales, además de la coordinación y refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil.

Para la ‘nit de la cremà’, el operativo de emergencias contará con cerca de 85 voluntarios de Protección Civil, entre miembros de la agrupación de Torrent y efectivos llegados desde distintos municipios (Asociación de Protección Civil y Emergencias ASPREM (Alicante) y Requena, Villamarxant, Monserrat, Real, Badalona, Albacete, Villarrobledo, Almansa, y Guadalajara, entre otros) y alumnos de grado medio y superior de Cheste y del Instituto Superior de FP Universae.

Estos efectivos colaborarán con 14 bomberos del Consorcio Provincial con vehículos especializados, así como medios propios de extinción, motobombas y apoyo logístico municipal. Los bomberos serán los encargados de supervisar aquellos monumentos que requieren una mayor atención por su tamaño o características, mientras que la Agrupación de Protección Civil asumirá tareas de prevención, control de perímetros de seguridad, coordinación con las comisiones falleras y apoyo logístico durante toda la noche.

La coordinación de todos estos recursos se realizará desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias Municipal (CISEM), desde donde se supervisará en tiempo real el desarrollo de la Nit de la Cremà y se coordinará la actuación de los distintos servicios de seguridad y emergencias.

Además, el dispositivo contempla la colaboración directa de las propias comisiones falleras, a quienes se ha solicitado preparar previamente el entorno de los monumentos y retirar elementos susceptibles de riesgo para facilitar que la cremà se desarrolle con total seguridad y puntualidad.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde Protección Civil se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias, respetar los perímetros de seguridad establecidos y mantener una distancia prudente respecto a los monumentos en combustión.

Asimismo, se recomienda prestar especial atención a menores y personas mayores y evitar situarse en zonas no autorizadas para garantizar que todos puedan disfrutar del acto final de las Fallas con seguridad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia del trabajo coordinado de todos los servicios implicados para que la noche de la Cremà transcurra con normalidad, “la Cremà es uno de los momentos más emocionantes de nuestras Fallas, el instante en el que el arte efímero se transforma en fuego para cerrar un año de trabajo de nuestras comisiones. Desde el Ayuntamiento hemos preparado un dispositivo de seguridad muy completo para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta noche con tranquilidad y con todas las garantías”.

Por su parte, la concejala de Protección Civil, Adelina González, ha subrayado el esfuerzo organizativo que hay detrás de este operativo especial, “la coordinación entre Bomberos, Protección Civil, Policía Local y las propias comisiones falleras es fundamental para que cada cremà se realice de forma segura. Este dispositivo permite supervisar cada monumento y actuar con rapidez ante cualquier situación que pueda surgir”.

El jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrent, Francisco Lona, ha querido destacar “la coordinación permanente con los efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, que permite supervisar cada monumento con total seguridad durante toda la noche de la Cremà”. Asimismo, ha agradecido la implicación de todos los voluntarios que han participado durante estas Fallas, “quiero reconocer especialmente la colaboración de las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil que han venido desde otros municipios para reforzar el dispositivo en Torrent. Gracias a su compromiso y vocación de servicio podemos garantizar que todos los actos falleros, y en especial la Cremà, se hayan desarrollado con la máxima seguridad”.

Así mismo ha subrayado también, el compromiso del voluntariado que participa en este operativo, “nuestros voluntarios trabajarán durante toda la noche para garantizar que la cremà se desarrolle con normalidad. Pedimos a falleros y ciudadanos que colaboren con nosotros respetando los perímetros de seguridad y siguiendo siempre las indicaciones de los equipos de emergencias”.

Tras la quema del último monumento fallero, el Ayuntamiento activará el dispositivo especial de limpieza, que comenzará a actuar durante la madrugada en las plazas donde se han celebrado las cremàs. Los servicios municipales movilizarán camiones, maquinaria y barredoras para retirar cenizas, arena y restos de fallas y recuperar la normalidad en las calles la misma madrugada.