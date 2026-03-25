Avanza la reposición de la tubería dañada por la dana en el Camino de la Curra de Torrent

Los vecinos de la zona del Camino de la Curra de Torrent tendrán el suministro de agua asegurado, tras la reposición de la tubería dañada por la dana, que está desarrollando el Ayuntamiento, en colaboración con la empresa mixta Aigües de l’Horta.

La empresa mixta encargada de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio está ejecutando estos trabajos con el objetivo de renovar el tramo afectado mediante la instalación de una nueva tubería de fundición, un material más resistente y duradero que garantiza un mejor comportamiento ante posibles incidencias y fenómenos meteorológicos adversos.

Además de la sustitución de la conducción dañada, la intervención contempla la mejora del sistema de anclaje de la tubería en el puente, reforzando su estabilidad estructural y su adaptación a las condiciones del entorno. Paralelamente, también se procederá a la renovación de la barandilla de protección, lo que contribuirá a incrementar la seguridad en este punto de la infraestructura.

El concejal, José Gozalvo, y el responsable de la empresa visitan las obras. / Redacción Levante-EMV

Visita a la zona

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha visitado las obras de reposición, acompañado por Rudi Sánchez, capataz de Aigües de l’Horta, con quien pudo comprobar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos de sustitución de la conducción. La actuación permitirá restituir el servicio en condiciones óptimas y mejorar la seguridad de esta infraestructura hidráulica, fundamental para el correcto abastecimiento de agua en la zona.

Gozalvo destacó la importancia de este tipo de actuaciones para reforzar la resiliencia de las infraestructuras municipales tras los efectos de la dana, “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para reparar y mejorar las infraestructuras que se vieron afectadas por las fuertes lluvias. Esta actuación no solo restituye una conducción dañada, sino que la sustituye por una instalación más segura, más resistente y preparada para el futuro”, ha señalado José Gozalvo.

La nueva tubería. / Redacción Levante-EMV

Coordinación

Gozalvo subrayó también la coordinación existente entre el Ayuntamiento y la empresa gestora del servicio de agua, “la colaboración con Aigües de l’Horta nos permite actuar con rapidez y eficacia en la recuperación de infraestructuras esenciales. Nuestro objetivo es garantizar a los vecinos un suministro de agua fiable y unas instalaciones públicas en las mejores condiciones posibles”, añadió.

Estas obras se enmarcan dentro del conjunto de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Torrent tras los daños ocasionados por la dana, destinadas a recuperar y mejorar las infraestructuras municipales, reforzando su seguridad, durabilidad y capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos.

Con esta intervención, el consistorio continúa avanzando en su compromiso de modernizar y reforzar las redes de abastecimiento, garantizando un servicio eficiente y seguro para la ciudadanía y mejorando la resiliencia de las infraestructuras hidráulicas del municipio.