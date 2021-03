Unos días después de celebrar el 8M, Rocío Carrasco ha roto su silencio después de 25 años y cuenta su verdad a través de un documental que se emitirá repartido en cuatro semanas en Tele5. Una bomba de entretenimiento. Nadie se esperaba que en la primera entrega se denunciaran maltratos físicos y psicológicos por parte de su exmarido, Antonio David. Los primeros episodios han colapsado las redes sociales, son muchas figuras públicas y políticas las que han comentado su aparición con mensajes de apoyo, y sobre todo, denunciando la violencia de género. La primera entrega ha sido sinónimo de éxito, tanto en internet como en audiencia televisiva, y eso me ha hecho preguntarse si estamos ante una estrategia de marketing por parte de Paolo Vasile. Utilizar este mes, en concreto, donde las mujeres desarrollamos mayor sensibilidad sobre estos temas, empatizamos más con otras mujeres y sufrimos de igual forma las desgracias ajenas, para ofrecer entretenimiento de esta índole, no me parece lo correcto, es inmoral, humillante y cruel. Señor Vasile, por favor, un poco de respeto, empatía y afecto por las mujeres. Seguramente crea que habrá ayudado a muchas mujeres, yo creo que no: seguramente, hoy se sienten más desgraciadas que nunca, más humilladas, menos atendidas y con mayor miedo. Ariana Aragón Clota. València.