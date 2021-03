L’estrès es troba present en tots els mitjans i ambients, inclòs l’educatiu; d’ací que els psicòlegs, els docents i els pares de família hagen identificat la necessitat de conèixer les causes i conseqüències d’aquest en els estudiants. És evident que els estudiants sols tenen una feina i és estudiar, però, a l’igual que totes les persones, també es mereixen gaudir un poc de la vida i no patir d’un innecessari mal estar.Estudiar t’aporta coneixements nous cada dia i, a més, aquestos coneixements els adquireixen tots per igual pretenint així deixar enrere la separació intel·lectual entre les persones. Però, de veritat s’està aconseguint el que es pretén? El sistema educatiu es basa en la memorització d’una gran part del temari amb la finalitat d’abocar-ho tot en un full de paper què serà avaluat i qualificat amb una nota depenent de la teua capacitat memorística. Aquesta nota és la que ens separa i, per tant, no s’aconsegueix el que es pretenia.La nota sempre estarà etiquetant a la gent per una qualitat i no per totes les altres que es poden tindre i que poden ser molt més útils que aquesta. A més a més, pel fet que als joves se’ls ha valorat des de ben menuts amb una nota, si no aconsegueixen una puntuació alta el sentiment d’inutilitat i d’estupidesa pot arribar a inundar els seus pensaments i provocar estrès, entre altres malalties.S’hauria de buscar una alternativa educativa que desenvolupe més seguretat i confiança en els estudiants i que els faça veure que no són sols una nota, sinó que són persones amb infinites qualitats i totes igual d’útils. Júlia Roig Puche. PEDREGUER.