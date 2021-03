Estoy en desacuerdo con el título del artículo aparecido en Levante-EMV el pasado sábado 27 de marzo. Decía: «Una fiesta sin fiesta». En realidad no es así, pues a pesar de que el año pasado nos vimos obligados a confinarnos en casa y no salir debido al estado de alarma, este año sí vamos a poder participar en las celebraciones que en Alberic se han programado con motivo de la Semana Santa. Es cierto que nos gustaría disfrutar el Domingo de Ramos de la Troneta y de nuestra Muntanyeta y de la Baixà dels Sants y de las procesiones, los arreglos, etcétera, pero las circunstancias mandan y respetamos las normas que las autoridades han ordenado que sean cumplidas escrupulosamente

Dado que no es conveniente salir a la calle para evitar aglomeraciones y contagios, los creyentes y algunos no creyentes vamos a celebrar una Semana Santa como verdaderamente es, es decir, una fiesta religiosa por naturaleza y por definición, la fiesta de las fiestas: la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro señor Jesucristo. Que no está la fiesta en lo meramente externo, sino en los santos misterios que se celebran. Y tener la suerte de poder participar en estas celebraciones organizadas por las parroquias y por las cofradías es una verdadera gozada, una fiesta grande, solemne y esperanzadora, una Pascua en la que el importante es Cristo, no tanto nosotros ni nuestras costumbres a veces demasiado mundanas. Sí, en Alberic vamos a tener una fiesta con fiesta. Gracias. Josep Vicent Martínez i Carboneres. ALBERIC