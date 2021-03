Soy un ciudadano normal y corriente que, dados estos tiempos (y aunque fueran otros), intenta contactar con la Administración a través de Clave. Es un sistema que sirve para, desde un ordenador, conseguir lo que antes se hacía pidiendo cita o haciendo cola por parte de cualquier ciudadano.Me ha caducado la contraseña antes de los dos años de vigencia que la Administración garantiza. Necesito un certificado para poder seguir dando clases como voluntario. Pues bien, no hay forma humana de que, tras 5 días, pueda renovar ese certificado. ¡No hay nadie! Me han dado múltiples contraseñas, ‘pins’ al móvil, mensajes de «el servicio no está disponible en estos momentos, inténtelo más tarde…», ysigo igual. No vale para nada. Y no se le ocurra llamar a ningún teléfono, porque no lo hay. ‘Chapeau’ a la Administración y al funcionariado. Fernando Rodilla. VALÈNCIA.