Casi el mismo día en que se aprobaba en las Corts la exigencia del valenciano para trabajar en la Administración, la Junta Qualificadora anunciaba que examinarse para obtener la certificación de conocimientos del valenciano dependería de un sorteo previo, es decir, del azar. Durante cuarenta años, el franquismo me obligó a pensar, sentir, escribir y comunicarme en castellano. Ahora, por decreto y en breve tiempo debo pensar, sentir, escribir y comunicarme en valenciano; de no hacerlo, perderé mi puesto de trabajo. No importa ni la dedicación ni la capacidad ya demostrada después de cuarenta años en la Administración, de los cuales llevo 19 como interino a consecuencia de la tasa de reposición. Y como en mi caso, miles de valencianos que soportan la inseguridad laboral y que durante todo este tiempo, hemos puesto en primer lugar al servicio público.

Señora consellera de Justicia, habilite a las Administraciones para que, en sus programas de formación, los cursos de valenciano sean equiparables al certificado de valenciano correspondiente, amplíe la capacidad de la JQCV. Establezca el concurso como forma de acceso en procesos de consolidación y reglamente periodos de carencia suficientemente amplios. Solo así nuestra lengua será un factor de unión y no de confrontación.

Todavía recuerdo a todos aquellos que defendimos «amnistía i Estatut d’autonomia». No permita que nos alejemos de seguir apoyando a aquellos partidos que identificábamos hasta ahora con el progreso, pero que no evitan que en los asuntos públicos prime el oportunismo o los equilibrios partidistas. Francisco José Mestre Luján. Almàssera