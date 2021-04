Hace un año acudíamos puntuales a la cita de las 8 de la tarde. Era el momento de nuestro aplauso diario. Un aplauso cargado de homenaje, tan fuerte como las ganas que teníamos de acabar con el confinamiento, acompañar a las personas enfermas, despedir a los difuntos y reconocer el esfuerzo del personal sanitario. Personal sanitario que se enfrentó, en primera línea de pandemia, sin protección, a una enfermedad desconocida. Cuidaron de nuestros enfermos, los acompañaron y apretaron la mano de quien no pudo superar la enfermedad.

Ahora dicen que todo el personal sanitario está vacunado. Y prácticamente casi todo el personal esencial. Y yo me pregunto si no es momento ahora de transformar nuestros aplausos en realidad. Es el momento de reconocer aquel esfuerzo y ahora, vacunados, que puedan tener unas merecidas vacaciones.

Hablan del pasaporte sanitario. Pues yo apoyo que les hagamos el pasillo a todas aquellas personas que han estado trabajando sin parar, en primera línea. Personal sanitario, profesorado, fuerzas armadas, personal de los comercios y actividades esenciales que se han ganado unas vacaciones y el permiso de la sociedad para poder viajar a ver a sus familiares, salir de su comunidad autónoma, moverse por España y hasta ver el mar.

Ya no hablo de un Imserso para ese personal esencial, no (aunque no estaría mal). Hablo de la libertad de movimiento ahora que, según aseguran las autoridades sanitarias, su capacidad de contagio es mínima. Aplaudo su esfuerzo y dedicación como lo hacía hace un año y pido que las autoridades sepan convertir ese homenaje en libertad de movimiento y merecido descanso. Lo van a necesitar para la cuarta ola. Carmen Revillo. VALÈNCIA