Vivimos en el mundo de la tecnología y la conexión, algo tan bueno como peligroso y prueba de ello son las redes sociales, que han ido pervirtiéndose hasta convertirse tan solo en redes. Nacieron como medio para conectar, comunicar y conocer gente. No obstante, con el paso del tiempo, se han convertido en una fuente de toxicidad y frustración indirecto en sus usuarios. Exhiben vidas que no son reales, la vida tiene cosas buenas y cosas malas y en las redes solo caben las primeras, y esto es peligrosísimo, pues hacen que lo que el usuario ve es que a la comunidad todo le sale bien, y si a todos les va bien y a ti no es porque eres el ‘pringado’ que llegó tarde en el reparto de la suerte y primero en el de la desdicha.Las redes son un medio para desconectar de nuestro día a día, pero con el nivel de superficialidad que han alcanzado han conseguido que el usuario acabe con la idea de que su vida es peor de lo que pensaba. Por todo ello y por urgencia en el campo de la salud mental, es necesario que se invierta el proceso, que se rehumanicen las redes, que desaparezcan los personajes y vuelvan las personas. Ignorar a tu madre mientras desayunas porque estas viendo un directo de Cristiano Ronaldo, no te acerca a él, simplemente te aleja de ella, no lo olvidemos.