Soy un adolescente de 16 años. Una de las cosas que más me ayudó durante el confinamiento fueron los ‘youtubers’. Pero, ¿de qué manera influyen en nuestras vidas? Según ‘El confidencial’, un 72% de los jóvenes ve más Youtube que la televisión. La plataforma está llena de gente, mucha de la cual se dedica a los miles de videojuegos que hay en el mundo; pero otros se dedican al ‘salseo de Youtube’. Un ejemplo claro es Ibai Llanos, a quien sigo desde hace mucho tiempo. Él arrastra consigo una historia muy bonita pero complicada. Empezó siendo un chico deportista, que se cuidaba, que comía sano. Pero cómo empezó a ver que le iban bien las cosas en la plataforma, dejó la vida saludable. Ahora no está muy bien físicamente, pero está haciendo contenido para todas aquellas personas que están en su situación no se sientan solos. Cabe decir que hay muchos tipos de personas.