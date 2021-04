Ignoraba que para vacunarse para la covid-19 fuera obligatorio tener móvil. Resulta que la convocatoria se hace por SMS al número móvil que tienen registrado. ¿Significa eso que es obligatorio tener un móvil? En mi caso tenían un digito cambiado de sitio y por ello no he recibido SMS convocándome pese a que por edad me corresponde. Ahora no sé si me volverán a llamar, si pensarán que soy del grupo de los que no quieren vacunarse o qué. En el centro de vacunación no me pueden confirmar si estoy o no en el listado de convocados. No sé si el listado es por DNI, por SIP, por apellidos, por fecha de nacimiento...He pasado horas al teléfono preguntando en mi centro de salud, en el centro de vacunación, en la Conselleria de Sanidad, en el teléfono específico para información sobre la pandemia. Nadie sabe contestar, sólo enviarte de uno a otro porque nadie sabe cuál es el protocolo para las personas en el rango de edad de vacunación y que no han recibido convocatoria. Y si además eres de Muface en vez de la Seguridad Social ya no te cuento nada.¿Qué debe hacer una persona que quiere vacunarse y no tiene constancia de haber sido convocado?