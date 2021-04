Antes de escribir he comentado este tema con viejos sindicalistas y militantes de izquierda ya jubilados, curtidos e incluso represaliados por participar en luchas desde antes de la muerte de Franco. Muchos de ellos habían participado en actos violentos contra la dictadura, especialmente durante las huelgas obreras reivindicativas durante los últimos años del franquismo y principios de la transición. Pese a ello, en sus declaraciones en los medios de comunicación, cuando los primeros aires de libertad lo permitieron, afirmaban siempre su «total rechazo al uso de la violencia», especialmente cuando hacían referencia a los entonces famosos «piquetes informativos», calificados siempre de violentos, que extendían las luchas a otras empresas o sectores en el caso de las huelgas generales.

Las tibias condenas por parte de los diputados de UP en el Congreso y de las personas de la dirección del partido de los actos violentos acaecidos en Barcelona como consecuencia de las manifestaciones contra la llamada ley mordaza y la condena al rapero Pablo Hasél por parte de una minoría juega mucho en su contra: titulares repetitivos día tras día en prácticamente todos los medios de comunicación, intervenciones en el Parlamento por parte de la derecha y apostillas de los ministros del PSOE.

La única que se pronunció claramente en contra fue Ada Colau, alcaldesa de Barcelona con responsabilidades políticas directas en este asunto. Esos días habían ardido 300 contenedores y se constaron numerosos daños materiales. Eso no impidió la votación a favor del indulto para el rapero por parte de la propia Colau y su partido, hermanado con Podemos, junto con ERC y Junts per Catalunya, que finalizó como una declaración institucional por parte del ayuntamiento.

Varias sede de Podemos han sido atacadas, la última en Cartagena, con cócteles y pintadas, y el portavoz del PP ha declarado que «condenamos todos los ataques, pero ha habido otros ataques a sedes del PP que Podemos no sólo no ha condenado, sino que incluso ha justificado esa violencia», cosa radicalmente falsa. Ante ese pero, Podemos entiende que una condena «con matices» no es una condena y que el PP sabe que sus peros dan aire a los violentos.

La violencia, cuando menos verbal, contra el domicilio de Irene Montero, Pablo Iglesias y sus hijos ha sido una constante diaria durante casi un año y medio, pese a la pasiva protección policial y varias condenas judiciales. La derecha y ultraderecha no han dicho una palabra, la mayoría de los medios apenas la recogen, pero un solo escrache de unos minutos ante la casa de una o un corrupto, hace unos años, era aireada una y otra vez y sigue teniendo repercusión mediática. Así mismo, una solo declaración extemporánea ya añeja, de cualquier donnadie de Podemos, sirve de ariete para titulares en el sentido de que este partido incita o no condena la violencia.

Si la derecha se atreve a decir en el Parlamento, con las cámaras filmando, leyendo un texto escrito horas antes por un diputado del PP, que «las mujeres de Podemos solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta», refiriéndose a la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, y tras la exigencia de la diputada de que las retirase por «impropias y muestra de un ejercicio claro de machismo», dicho parlamentario accedió a ello pero añadiendo que «todos sabemos cómo funcionan los nombramientos en Unidas Podemos», en un tema como el machismo en el que ya empieza a haber una clara condena social, supongo y espero que la nueva líder parlamentaria de UP imponga ese rechazo total a la violencia desde las tribunas.

Muchos viejos sindicalistas, activistas y militantes políticos -como el mismo padre de Yolanda Díaz, líder histórico de Comisiones Obreras-, curtidos en decenas de duras luchas reivindicativas, supongo que se lo agradecerán. Los medios de comunicación están financiados por el capital y su bestia negra son los partidos que cuestionan, aunque sea tímidamente, el modelo económico imperante. La condena de la violencia siempre se debe hacer. Poner de manifiesto las injusticias, las desigualdades y la situación de los jóvenes, también.

No hay que regalar balas estériles al enemigo.