Hasta hace muy poco, en este país no se podía decidir sobre nuestra muerte; decidir si seguir adelante con el sufrimiento o descansar en paz. Mi abuela fue una mujer independiente y sana hasta que le detectaron un cáncer con metástasis por todo el cuerpo. El diagnóstico fue aplastante, no había solución y nos comunicaron que viviría aproximadamente seis meses. Fue un calvario tanto para ella como para la familia por su sufrimiento día a día debido a los dolores y por saber que no tenía solución. Hubiese sido muy distinto si la eutanasia hubiese estado aprobada por aquel entonces en España, ya que mi abuela habría evitado ese sufrimiento.

Me imagino que nadie quiere pasar por esto, por la situación de tener que aguantar hasta que llegue la hora, sin ningún tipo de remedio y viviendo el dolor que supone la enfermedad. Por ello, ahora que la eutanasia está aprobada, ¿hemos conseguido por fin, la libertad de elegir sobre uno mismo? ¿Se mantendrá este gran paso?