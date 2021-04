Hay muchos tipos de historias. Algunas indignan y levantan pasiones, como las narraciones de penurias sufridas por mujeres o niños víctimas de violencia; otras asombran al mismo tiempo que estremecen, como las de los recientes tiroteos en Estados Unidos. Hay historias frívolas que dejan al espectador igual que lo encontraron, anodino o cansado tras una breve experiencia de adrenalina momentánea, de droga en forma de sexo, acción o humor, que saca del aburrimiento posmoderno del lunes sin fin. Y luego hay historias de vida, historias que sondean los misterios profundos de los que nos alimentamos como humanos, historias de amor, de muerte, de pasión o de sacrificio. Historias que nos tocan en lo más hondo porque nos vemos reflejados en algún aspecto, aún marginal, de lo que otros han experimentado.

Al final de la Genealogía de la moral, Nietzsche afirma con su contundencia desgarrada: “¿para qué en absoluto el hombre?’ -ha sido una pregunta sin respuesta; faltaba la voluntad de hombre y de tierra; ¡detrás de todo gran destino humano resonaba como estribillo un ‘en vano’ todavía más fuerte!” ¿Para qué en absoluto el hombre? Es la pregunta que todos, cuando tenemos un segundo de silencio, nos hacemos a nosotros mismos. La pregunta por el sentido nos persigue indefectiblemente, tanto si queremos oírla como si no. Y la respuesta hoy, retiradas todas las máscaras de las prisas, el dinero y el placer anestesiante, sigue siendo en muchos casos tan vacía como la suponía el filósofo alemán en muchos de sus contemporáneos.

Esta semana se estrenaba en España ‘Vivo’, una película-documental dirigida por Jorge Pareja, que narra las historias de cinco personas que se plantearon esa pregunta esencial de Nietzsche. Encontraron su respuesta, y quizás contemplar cómo lo hicieron sea una de las experiencias más enriquecedoras que se pueda encontrar en el cine por estos días: dejarse de historias, y preguntarse por la historia de verdad, la que quizá tenga respuesta a la sempiterna pregunta del “para qué”. Apartar la maraña de ocupaciones que no nos dicen nada, de distracciones que nos dejan igual que como nos encontraron, sin respuesta a lo importante, y tratar de ponernos delante de nosotros mismos y mirar a la cara nuestra realidad.

El pensador judío Martin Buber dejó escrito que “toda vida verdadera es encuentro”. No he encontrado mejor descripción del filme de Pareja que esta. Para comprobarlo, no hay más que ver la película y atreverse después a mirarse uno al espejo y preguntarse por su vida. Una vez al año no hace daño.