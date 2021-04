Escribo muy indignada, aburrida de la tomadura de pelo que nos toman a todos los ciudadanos en general. Soy acérrima usuaria de MetroValencia. Qué decir, que si no fuera por todas las personas que usamos a diario transporte público, bicicletas, patinetes o andando mismamente, la contaminación en nuestra ciudad sería brutal, además que dificultaría el uso de vehículos a los ciudadanos que no tienen más remedio que cogerlo. A mí personalmente, desde que se está cortando o dificultando la circulación por muchas calles de Valencia, me parece una ciudad más bonita aún si cabe.

He escuchado en la radio en varias ocasiones hablar sobre ayudas que van a llegar del Ministerio de transporte para mejorar la infraestructura y horarios de paso de metro. Para aquellos que no conozcan cómo funciona el metro, simplemente decir, que para los que vivimos en los pueblos de la periferia de Valencia, la frecuencia horaria no es la misma que para la ciudad. Se habla de mantener distancias y se dota de personal auxiliar que está en los andenes para controlar el aforo del metro. Me río. No sé como decirlo más claro. Todo esto no sirve para nada, hacer el paripé y poco más. ¡Aumenten frecuencias si lo que se quiere es distanciamiento en horas punta!

Hace un par de semanas, lejos de aumentar frecuencias, de repente, el tren que pasaba por Plaza de España con dirección a Torrent Avinguda a las 14,15 horas (hora punta, por si no se ha fijado) desaparece, dejando paso a uno con destino Valencia Sud. ¿Sabe lo que significa esto? Pues que si estás en Plaza España y no puedes coger el de 14,07 con dirección Torrent Avinguda, no pasa otro hasta las 14,31 (¡en hora punta!) Si vas a Paiporta, Picanya o Torrent, te tienes que esperar a las 14,22 h. que pasa el de Villanueva de Castellón (a tope). Y bueno, si decides ir a Bailén para coger a las 14,20 con de destino Torrent Avinguda, no se puede ni imaginar a esas horas como viene el metro recogiendo gente por Colón, Alameda, etc.

Por supuesto, llamé a MetroValencia, para que me explicaran porqué habían eliminado frecuencia en lugar de aumentarla, y no tuvieron otra cosa que decir que era por revisión de trenes. Tú tía María, resulta que ese tren en Valencia Sud a esa hora en concreto, hacía un cambio de turno de conductor, y claro, si no continúa hacia Torrente, eso que se ahorran…. Pero bueno, suponiendo que están revisando los trenes, vale, lo compro, ¿pero por qué no lo hacen en un horario con menos afluencia? En fin, resumiendo, no sé si es que la gente que trabaja en estas empresas públicas, cuyos salarios salen del bolsillo de todos, no están capacitadas para realizar sus trabajos o reciben órdenes de gente aún menos capacitada.

Con lo fácil que es pensar y buscar alternativas menos dañinas, cuando se quiere, claro. Querer es poder, pero algunos se la suda todo, menos cobrar a final de mes.