Valencia es esa ciudad en que la gente corre sobre un río. Tiene algo de milagro el ‘running’. Fenómeno transformador de masas. Es pura justicia poética, eso de correr. Puedes encontrarte a tu jefe a las siete de la mañana, apretar los dientes como las folclóricas y esprintar, dejándolo atrás mientras muerde el polvo. Y, sí, luego será él quien te haga perder el aliento detrás de esos informes que tenían que estar para ayer. Pero correr es también democracia y concordia. Nadie es más guapo que nadie con la cara desencajada, fucsia y encharcada en sudor.

En esta España nuestra, uno no sabe si hacerse ‘runner’ o echar a correr, que no es estrictamente lo mismo. Es tierra cainita y polarizada. Por la paz en el mundo, por nuestro equilibrio mental o por pura supervivencia tomemos, valencianos, el Turia. Que, aunque no lo parezca, ya es primavera.