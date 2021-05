Bipolar es una palabra que muchos usan en el día a día. Pero, ¿de verdad conocemos ese trastorno que afecta al 2 % de los españoles? Es una enfermedad que causa cambios exagerados en el estado de ánimo de la persona, que pasa por altos emocionales como la manía y bajos emocionales como la depresión. Muchos jóvenes utilizan la palabra bipolar de manera normal para referirse a sus cambios de humor, pero la verdad es que no es tan simple. Los que sufren este trastorno no lo controlan e incluso les cuesta vivir con ello. Pasar de un momento de euforia a uno de depresión para nadie es fácil y menos aún si la gente utiliza en su vida cotidiana este término pero no se para a pensar lo que verdaderamente significa o conlleva.