Me produce una enorme impotencia que las pruebas selectivas de acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria coincidan el 22 de mayo con las pruebas al cuerpo superior de gestión en acción social de la Administración de la Generalitat, escala Trabajo Social. La calidad de la docencia en la Formación Profesional debe estar garantizada por un profesorado que no sólo domine a nivel teórico los contenidos a impartir, sino que disponga de un gran bagaje profesional capaz de impulsar la vocación del alumnado. En la especialidad de Intervención Sociocomunitaria, la profesión del trabajo social es un referente indiscutible. Desde el año 2017 se han sucedido numerosos cambios normativos a nivel autonómico que han supuesto un reto para la profesión y un impulso por desarrollar nuevos modelos de intervención social. Si no estamos presentes en las aulas con las personas profesionales que sostendrán e impulsarán este nuevo modelo de cuidados, de prevención, de participación social, de promoción de la igualdad, de atención a colectivos vulnerables, de atención a la infancia y adolescencia, a las personas mayores, a las personas dependientes... entonces el modelo fracasará.