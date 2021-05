Es cierto que la situación que estamos pasando es de gran dureza, pero parece mentira que después de todo un año viviendo esto, haya gente que a día de hoy no ve el peligro de saltarse las restricciones. Solo piensan en ellos mismos, en pasárselo bien, pero no ven el daño que le pueden hacer a otras personas. Suena egoísta que se quejen de que no pueden ir a ver sus abuelos y que luego ellos mismos sean los primeros en montar fiestas ilegales. Hasta que una persona no lo vive de cerca no puede sentir lo que es perder a una persona importante a causa de ser un irresponsable. Tenemos que sentar la cabeza y concienciarnos de la situación en la que estamos viviendo.