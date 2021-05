Pretenden extirpar la filosofía de las aulas, cuando la misma nace de la razón humana frente a la religión que nace de los miedos y la ambición del hombre, sustituir el raciocinio por la superstición, y con ello devolver a los humanos a su condición animalista, como corderos asustados delante de la tormenta, mientras los líderes políticos como verdaderos mastines al servicio del capital lo controlan. Así se volverá a la lucha fratricida por conseguir un diezmo. ¿Quién nos enseñara lo que es la verdadera libertad? ¿Quién nos dirá lo que es moral humana? ¿Quién loará sobre el cuándo, el cómo y el porqué?

Si los políticos, brazo ejecutor de los designios del capital, nos arrebatan la filosofía de las aulas se habrá completado el círculo. El tiempo donde los defensores de un dios celoso y cruel que aborrece la libertad del hombre a elegir su destino, a saber del bien y del mal, habrán triunfado. Impondrán todo aquello que no consiguieron con juicios de Dios, guerras santas, hogueras y lapidaciones: hacer a los hombres esclavos. No esclavos de un supuesto dios, no; esclavos para saciar su ambición de poder.