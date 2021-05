Me tomo la libertad de dirigirme a usted para expresarle mi admiración por todos los artículos que le leo publicados en este diario. En su último artículo, publicado el 6 de mayo sobre las elecciones en Madrid, después de leerlo y estando totalmente de acuerdo con lo que expone, le encuentro un «pero». Creo que le ha faltado decir más claramente que la sociedad española en general, no diré que toda, pero sí un porcentaje muy elevado, ha perdido la humanidad, y que es por esta razón la señora Ayuso ha ganado las elecciones. Porque en términos generales los ciudadanos no pensamos en los demás, sólo pensamos en lo que nos interesa y, en este caso, a los ciudadanos de Madrid les han garantizado que pueden ir de copas o de cenas hasta altas horas de la noche, y que se pueden reunir con amigos y familiares. Es el «secreto a voces» por el que esta señora ha ganado las elecciones. Pero echo de menos que en los informativos tanto en televisión, como en radio o prensa, los profesionales de estos entes no se atrevan a comentar las causas del porqué la pérdida de humanidad ha permitido ganar unas elecciones. Por supuesto que la izquierda y sobre todo el PSOE ha cometido el error de no saber contrarrestar la estrategia del PP. Ginés González Salmerón València.